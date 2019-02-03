Spor Akhisarspor - Medipol Başakşehir Maçının Ardından

Spor Akhisarspor - Medipol Başakşehir maçının ardındanVIDEO YOKUmut Aşağılardan kurtulmalıyızAvcı Puan farkı önemli ama lig uzun maratonBarış GEZİCİ AKHİSAR, (DHA)AKHİSARSPOR Yardımcı Antrenörü Recep Umut, ilk yarıda kötü bir futbol ortaya koyduklarını söyledi.

Spor Akhisarspor - Medipol Başakşehir maçının ardından



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Umut Aşağılardan kurtulmalıyız



Avcı Puan farkı önemli ama lig uzun maraton



Barış GEZİCİ AKHİSAR, (DHA)



AKHİSARSPOR Yardımcı Antrenörü Recep Umut, ilk yarıda kötü bir futbol ortaya koyduklarını söyledi. Gelen 2 golün ardından dirençlerinin düştüğünü ifade eden Umut, İkinci yarıda toparlandık, net pozisyonlarımız vardı. Birini atabilseydik müsabaka farklı yöne gidebilirdi. Kazanmayı çok arzu ediyorduk. Oyunun ilerleyen dakikalarında kendi istediğimiz oyunu ortaya koymaya çalıştık. Duran toptan gol yedik arkasından kırılma noktalarından birisi olan hakemin bize gösterdiği sarı kartlarla oyuncularımızı oyundan düşürdü. Mossoro'nun üst üste yaptığı faullerin ardından görmesi gereken kartı görmemesi yine bizi oyundan düşürdü. Çocuklar ikinci yarıda ellerinden geleni yaptılar. Zaman daralıyor, bize puan ve puanlar gerekiyor. Bundan sonraki maçlarda daha çok puan toplayıp aşağılardan kurtulmalıyız dedi.



Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, çok önemli bir galibiyet elde ettiklerini söyledi. Akhisarspor'un kaliteli oyunculara sahip olduğunu vurgulayan Avcı, Rakibimiz 17 puanın 13'ünü iç sahada topladı. Evinde etkili bir takıma karşı oynadık. Rakip arkası ve kenar koşularını iyi yaptık. Maçın ilk yarısında 2 gol bulmak ve devreye 2-0 önde girmek bizim için önemliydi. Akhisarspor kenar ortalarla etkili olan bir takım ve bunu en fazla yapan oyuncu Josue. Josue'nin bağlantısı kesmeye çalıştık. İkinci yarıda oyuncu grubum beklemeye geçti. Savunma merkezimiz sağlam durdu. İkinci devrenin başında net iki fırsatımız vardı, onları gole çevirseydik maçı erken koparabilirdik diye konuştu.



Takipçileri Galatasaray'la olan puan farkının 8'e çıktığını belirten deneyimli teknik adam, 3 haftada 9 puan ve 8 puanlık fark çok iyi. Fakat ligin uzun bir boyu var. Her maç çok zor olacak. Ligde dalgalanmalar yaşanabilir, biz sadece oyuna odaklı olacağız. Bütün camia, teknik ekip ve futbolcular şampiyonluğa giden yolda başarıya inanıyor. Oyunumuzda yine dalgalanmalar da olacaktır. Ancak böyle zamanlarda skoru alabilmeliyiz. Daha fazla isteyeceğiz, daha fazla odaklanacağız dedi.



Futbolcuların performanslarını değerlendiren Abdullah Avcı sözlerini şu şekilde tamamladı Visca bugün 3 asist yaptı. Bu bizim için çok önemli. Demba Ba ve Robinho ilk gollerini attılar. Demba Ba her geçen gün takıma ısınıyor. Robinho ise kalitemizi artırdı.

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