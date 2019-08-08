SPOR Akhisarspor Teknik Direktörü Altıparmak Futbolun adaleti olsaydı bugün biz kazanırdık
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SPOR Akhisarspor Teknik Direktörü Altıparmak Futbolun adaleti olsaydı bugün biz kazanırdıkVIDEO YOKNesrin AYDIN YALDIZ-Ebru KURT-Fatih POYRAZANKARA,(DHA)Akhisarspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, TFF Süper Kupa finalinin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 01:19 Kaynak: DHA
SPOR Akhisarspor Teknik Direktörü Altıparmak Futbolun adaleti olsaydı bugün biz kazanırdık
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Nesrin AYDIN YALDIZ-Ebru KURT-Fatih POYRAZANKARA,(DHA
)
Akhisarspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak
, TFF Süper Kupa
finalinin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Altıparmak, Akhisarspor - Galatasaray
maçlarının bir kupa klasiği olduğunu belirterek, Futbolun adaleti olsaydı bugün burada biz kazanırdık dedi.
Tek amaçlarının iyi futbol oynamak olduğunu ifade eden Mehmet Altıparmak, Belki futbol olarak bunu gerçekleştirdik ama futbolun adaleti olsaydı bugün kupayı biz alırdık. Bugün bizim için önemli olan oynadığımız futbol ve girdiğimiz pozisyonlardı. Bizim tek amacımız Süper Lig'e geri dönmek. Hazırlık süreci geçirdik, bu maç ilk resmi maçımızdı ve bize göre iyi mücadele verdik ama kupa Galatasaray'a gitti. Bir takım Galatasaray'a karşı nasıl oynar az çok bunu gösterdik. Çok güzel, keyifli bir gece geçirdik. Bizi destekleyen tüm taraftarımıza teşekkür ediyoruz. İnşallah sezon sonunda şampiyon olup Süper Lig'e çıkacağız diye konuştu.
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