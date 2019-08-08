Son Dakika Haberleri: SPOR Akhisarspor Teknik Direktörü Altıparmak Futbolun adaleti olsaydı bugün biz kazanırdık
Son Dakika Güncel Haber

SPOR Akhisarspor Teknik Direktörü Altıparmak Futbolun adaleti olsaydı bugün biz kazanırdık

49 dakika önce

SPOR Akhisarspor Teknik Direktörü Altıparmak Futbolun adaleti olsaydı bugün biz kazanırdıkVIDEO YOKNesrin AYDIN YALDIZ-Ebru KURT-Fatih POYRAZANKARA,(DHA)Akhisarspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, TFF Süper Kupa finalinin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

SPOR Akhisarspor Teknik Direktörü Altıparmak Futbolun adaleti olsaydı bugün biz kazanırdık
VIDEO YOK
Nesrin AYDIN YALDIZ-Ebru KURT-Fatih POYRAZANKARA,(DHA)
Akhisarspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, TFF Süper Kupa finalinin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Altıparmak, Akhisarspor - Galatasaray maçlarının bir kupa klasiği olduğunu belirterek, Futbolun adaleti olsaydı bugün burada biz kazanırdık dedi.
Tek amaçlarının iyi futbol oynamak olduğunu ifade eden Mehmet Altıparmak, Belki futbol olarak bunu gerçekleştirdik ama futbolun adaleti olsaydı bugün kupayı biz alırdık. Bugün bizim için önemli olan oynadığımız futbol ve girdiğimiz pozisyonlardı. Bizim tek amacımız Süper Lig'e geri dönmek. Hazırlık süreci geçirdik, bu maç ilk resmi maçımızdı ve bize göre iyi mücadele verdik ama kupa Galatasaray'a gitti. Bir takım Galatasaray'a karşı nasıl oynar az çok bunu gösterdik. Çok güzel, keyifli bir gece geçirdik. Bizi destekleyen tüm taraftarımıza teşekkür ediyoruz. İnşallah sezon sonunda şampiyon olup Süper Lig'e çıkacağız diye konuştu.
Türkiye Futbol Federasyonu, Mehmet Altıparmak, Süper Kupa, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 01:19 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Acun Ilıcalı ve Nusret'ten BB Erzurumspor'a dev destek!
UEFA Süper Kupa bayrağı FSM köprüsüne asıldı! Kupa canavarı Fatih Terim! Galatasaray'da 20. kupasını kazandı Ekrem İmamoğlu, "Sana oy vermem" diyen teyzeyi ziyaret edince kahkaha tufanı koptu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.8.2019 02:08:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: SPOR Akhisarspor Teknik Direktörü Altıparmak Futbolun adaleti olsaydı bugün biz kazanırdık
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]