SPOR Akhisarspor Teknik Direktörü Altıparmak Tek amaç şampiyonluk

SPOR Akhisarspor Teknik Direktörü Altıparmak Tek amaç şampiyonlukBarış GEZİCİ AKHİSAR ( DHA ) - Spor Toto Süper Lig'den Spor Toto 1'inci Lig'e düşen Akhisarspor'da teknik direktör Mehmet Altıparmak , tek amaçlarının şampiyon olarak lige dönmek olduğunu söyledi. Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde yeni sezon hazırlıklarının startını veren yeşil siyahlılarda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Akigo'nun yeni teknik patronu, Bir tek amacımız var, o da şampiyon olup Süper Lig'e çıkmak. Bizler bunun için buradayız. Futbolcu arkadaşlarımız bunun için buradalar. Başkanımızla kişisel bir görüşme yaptıktan sonra hiç düşünmeden Akhisarspor'un teklifini kabul ettim. Çalışmalarımıza başladık. Bu son bir haftalık süreçte en büyük işimiz iç transferdi. Geçen sene oluşmuş bir takım var. Kalacak arkadaşlarla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Bazı oyuncular gitti, bazı oyuncularla da bire bir görüşme yapacağım. Erzurum kampına gidene kadar ilk önce yabancı oyuncuları netleştireceğiz dedi.Transferin Osmanlıspor'dan 2 yıllık sözleşme imzalanan Burhan Eşer 'in imzasıyla başladığını söyleyen Altıparmak, Görüştüğümüz 3-4 oyuncu daha var. Kulüpleriyle bonservislerini çözüyorlar. Biz mevki olarak neresi eksikse onunla alakalı bir çalışma yaptık. Kimse merak etmesin hem lige hem Süper Kupa 'ya hazır olacağız. İnşallah mayıs ayının sonundaki şampiyonluğu da hep beraber yakalayacağız. Her sene sezon başında her takım şampiyonluğa oynar ama ligin gerçeği var, bizim ligimizde birlik beraberliği yakalayan ve finansal yapıları düzgün takım şampiyon oluyor. Ben ligde son 2 sezonun şampiyonu olarak hep bunları yaşadım. Bu sene de bunları yapacağız. Akhisarspor'un zaten finansal açıdan bir sıkıntısı yok. İnşallah takım olabiliriz. Tek amacımız var şampiyon olup Süper Lig'e geri çıkmak diye konuştu.Transferde üçüncü bölgeye daha çok ihtiyaçları olduğunu belirten Altıparmak şöyle dedi Takımda kalan oyuncuların çoğu defans oyuncusu. Yabancılar da bu bölgede. Orta sahada kalan oyuncular da var ama geçen seneden ön bölgede hemen hemen hiç oyuncu yok. İlk transfer çalışmalarımız ön tarafa olacak. Ben biraz hücumcu hocayımdır, genelde hep hücum eden 2-3 atayım zihniyette hocayımdır ve çalıştırdığım bütün takımlar da ligin en çok gol atan takımları oluyor. Onun için daha önde oynayan, önde baskı yapan, gol atan takım yaratmak istiyorum. Bütün takımlarda bunu yaptım, burada da onu yapacağız. Bunun için de ön tarafın etkili olması gerekiyor. Çok oyuncu ile iletişim halindeyiz ama önemli olan doğru oyuncuyu bulmak. Akhisarspor bu ligin marka takımı, şu anda herkesin gelmek istediği kulüp. Transfer yaparken hem kalitesini hem de karakteri düzgün oyuncuları aramıza katacağız.BURHAN EŞER İDDİALIAkhisarspor'la 2 yıllık sözleşme imzalayan 34 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Burhan Eşer, şampiyonluk için geldiğini söyledi. Ligin en tecrübeli isimlerinden olan Burhan, İnşallah güzel bir sezon yaşarız. Akhisar çok severek, isteyerek geldiğim bir kulüp, uzaktan takip ettiğim çok samimi bir kulüp. Geçen sene çok şansız bir şekilde Süper Lig'den düştü. İnşallah bu sene tekrar bizim de katkılarımızla hak ettiği yere çıkarmak istiyoruz. Umarım Allah bize güç ve kuvvet verir. Biz de Akhisarspor'un forması altında güzel bir sezon geçiririz dedi.