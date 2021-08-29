SPOR Alanya'da yamaç paraşütü müsabakaları yapıldı - Son Dakika

SPOR Alanya'da yamaç paraşütü müsabakaları yapıldı

ALANYA, (DHA) - Türkiye Hava Sporları Federasyonu tarafından Alanya'nın ev sahipliği ile düzenlenen Pgawc Yamaç Paraşütü Hedef Dünya Kupası 3. Ayak Müsabakası yapıldı.

Hıdırellez uçuş alanından başlayan, Kleopatra Plajı iniş alanında son bulan ve 2 gün boyunca devam eden müsabakalarda 96 sporcu yarıştı. Kadınlarda birinci Marketa Hulobova, ikinci Ivana Balakova ve üçüncü Alev Durgun oldu. Erkeklerde birinci Matjaz Sluga, ikinci Kerem Dinçer ve üçüncü Lennard Schubert oldu. Takım yarışlarında ise Nort Cyprus birinci, Czech Team ikinci ve Turkish Team üçüncü oldu. Dereceye giren sporculara ödüllerini Alanya Gençlik Spor İlçe Müdürü Nazif Emre Kıldırgıcı ve organizasyon yetkilileri verdi.