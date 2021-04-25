SPOR Alanya'dan 'bisiklet dostu otel' sertifikası için başvuru - Son Dakika

SPOR Alanya'dan 'bisiklet dostu otel' sertifikası için başvuru

25.04.2021 16:26

Alanya'dan 'bisiklet dostu otel' sertifikası için başvuruBurcu MUTLU/ALANYA, (DHA)- ANTALYA'nın Alanya ilçesinde faaliyet gösteren bir otel, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın tüm kriterlerini tamamlayarak bisiklet dostu otel sertifikası alabilmek için başvuru yaptı.

Alanya'dan 'bisiklet dostu otel' sertifikası için başvuru

Burcu MUTLU/ALANYA, (DHA)- ANTALYA'nın Alanya ilçesinde faaliyet gösteren bir otel, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın tüm kriterlerini tamamlayarak bisiklet dostu otel sertifikası alabilmek için başvuru yaptı.

Alanya'da spor turizmini geliştirmek amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın istediği tüm kriterleri tamamlayarak bisiklet dostu otel sertifikasını alabilmek için başvuru yapan otelde tanıtım toplantısı düzenlendi. Otel yetkilileri, git gide Alanya'da da gelişen bisiklet sporuna katkı sağlamak, spor turizmini geliştirmek, ilçede yapılan bisiklet organizasyonlarının artmasını sağlamak için bu başvuruyu yaptıklarını anlattı. Tanıtım toplantısına Türkiye Bisiklet Milli Takımı Menajeri Kairat Baigudinov, Alanya Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Emre Kıldırgıcı, Spor Turizmi Birliği (STB) Başkanı Recep Şamil Yaşacan, başvuruyu yapan otelin Genel Koordinatörü Ekrem Curnal, Bisiklet Turizmi Derneği Yönetim Kurlu Üyesi Tolga Gündüz katıldı.

'ALANYA TURİZM VE SPOR ANLAMINDA MERKEZ HALİNE GELİYOR'

İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Nazif Emre Kıldırgıcı, Alanya'nın spor turizmi için oldukça elverişli olduğunu dile getirirken, "Ülkemizin tanıtımı için önemli organizasyonlar Alanya'mızda oluyor. Özellikle bisiklet organizasyonlarımız günden güne Alanya'mızda artmaktadır. Yol parkurlarımızın çeşitliliği, yol bisikleti ve dağ bisikleti için alternatifi olması Alanya'mızı artan bir hızla turizm ve özellikle bisiklet sporu anlamında bir merkez haline getirmektedir" dedi.

'NİTELİKLİ TURİST SAYISI ARTACAK'

STB Başkanı Recep Şamil Yaşacan, "Bakanlığımızın atağıyla bisiklet dostu otel sertifikası vererek şu anda ülkemizde bir değer yaratmaya çalışıyor. Nitelikli turist değeri yaratmaya çalışıyor çünkü ucuz müşteri olarak bölge olarak da ülke olarak da yorulduk" diye konuştu.

'KIŞIN DA TURİZMİ GELİŞTİRMEK İSTİYORUZ'

Otelin Genel Koordinatörü Ekrem Curnal Kışın, Alanya'da turizmi geliştirmek istediklerini belirterek, "Dünyada bisikletle ilgili 52 milyar Euro'luk bir pasta var. Bu pastadan ülkemizin de pay alması amacıyla bakanlığın başlattığı sertifikasyonu tamamlamış durumdayız. Danışman firmalarımız ve sporcularımızla birlikte bu konuda bir tanıtım yaptık. Bununla ilgili Alanya'mızın büyük bir potansiyeli var. Onu da değerlendirmek istiyoruz" dedi.

'BİSİKLET SPORU YAPMAK İÇİN GÜZEL BİR ATMOSFER VAR'

Türkiye Bisiklet Milli Takımı Menajeri Kairat Baigudinov da "Türkiye deniz, kum, güneş turizminde önemli bir konuma sahip. Ama bisikletle turizmin farkındalaştırılması çok önemli. Türkiye'de özellikle Alanya'da bu anlamda çok önemli imkanlar var. Burada bizler kamp yapmaktan çok memnunuz ve buraya dünyadaki diğer arkadaşlarımızı da davet ediyoruz. Yiyecek, içecek, hava ve bisikletle ilgili yatırımlar gayet güzel. Burada da bisiklet sporu yapmak için güzel bir atmosfer var. Avrupa ile kıyasladığınızda arada bir fark var. Ayrıca Tokyo Olimpiyatlarına katılacağız ve olimpiyatlar da bisiklet turu ile başlayacak. Biz de Türkiye olarak ona hazırlanıyoruz inşallah başarılı sonuçlarla döneriz" diye konuştu.

SPOR Alanya'dan 'bisiklet dostu otel' sertifikası için başvuru
SPOR Alanya'dan 'bisiklet dostu otel' sertifikası için başvuru
SPOR Alanya'dan 'bisiklet dostu otel' sertifikası için başvuru
SPOR Alanya'dan 'bisiklet dostu otel' sertifikası için başvuru

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Alanya'dan 'bisiklet dostu otel' sertifikası için başvuru - Son Dakika


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