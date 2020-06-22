SPOR Alanyaspor'a meşaleli karşılama - Son Dakika

Aytemiz Alanyaspor , Süper Lig'in 28'inci haftasında evinde oynayacağı Trabzonspor maçı öncesi turuncu yeşilli taraftarlar tarafından stadyum yolunda meşalelerle karşılandı.

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