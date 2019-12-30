Spor alanyaspor başkanı çavuşoğlu: alanya'ya yakışan şekilde hareket ettik - Son Dakika
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Spor alanyaspor başkanı çavuşoğlu: alanya'ya yakışan şekilde hareket ettik

6 saat önce

SPOR Alanyaspor Başkanı Çavuşoğlu: Alanya'ya yakışan şekilde hareket ettikEngin ANAK / ALANYA (Antalya) (DHA) - Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, "Süper Lig'deki ilk 3 yılımızda ilk yarıları 18 puanla tamamlamıştık ancak bu sezon 29 puan toplamayı başardık.

SPOR Alanyaspor Başkanı Çavuşoğlu: Alanya'ya yakışan şekilde hareket ettik

Engin ANAK/ ALANYA (Antalya) (DHA) - Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, "Süper Lig'deki ilk 3 yılımızda ilk yarıları 18 puanla tamamlamıştık ancak bu sezon 29 puan toplamayı başardık. Bu da önemli bir başarıdır" dedi.

Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, 2019- 2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun ilk yarısı hakkında değerlendirmelerde bulundu. İlk yarıyı 29 puanla 6'ncı sırada tamamladıklarını belirten başkan Çavuşoğlu, ilk yarıda inişli ve çıkışlı haftalar yaşadıklarını ancak genel anlamda başarılı bir ilk yarı geçirdiklerini söyledi. İlk yarıda 29 puan topladıklarını ancak hesapta olmayan puanlar da kaybettiklerini vurgulayan Hasan Çavuşoğlu, "Süper Lig'deki ilk 3 yılımızda ilk yarıları 18 puanla tamamlamıştık ancak bu sezon 29 puan toplamayı başardık. Bu da önemli bir başarıdır. Başta teknik heyet, futbolcularımız ve kulüp çalışanlarımızın özverili çalışmalarından dolayı hepsine teşekkür ediyorum. Taraftarlarımıza ve grup liderlerine, stadyumumuza gelerek bizleri yalnız bırakmayan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Biz taraftar, şehir ve yönetim olarak Alanya'ya yakışan şekilde hareket ettik ve böyle devam edecek" dedi.

Amatör liglerden Süper Lig'e kadar tüm takımların iyi bir kamp dönemi geçirmesini temenni eden başkan Hasan Çavuşoğlu, "Tüm takımların taraftarlarını da tebrik etmek istiyorum. Onlar da kendi takımlarını en iyi şekilde desteklediler. Kendi açımızdan bakacak olursak ikinci yarı hazırlıklarımıza 5 Ocak'tan itibaren başlayacağız. Konyaspor maçında iyi bir galibiyet alarak ilk yarıyı tamamladık. Her iki takımı da centilmence mücadelelerinden dolayı tebrik ediyorum. Bugüne kadar Alanyaspor'a destek veren ve katkıda bulunan başta Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'na, Alanya Belediye Başkanımız Sayın Adem Murat Yücel ve ekibine teşekkür ediyoruz. Bugünlere birlikte hareket ederek geldik. Bundan sonra da öyle olacak" diye konuştu.

Spor alanyaspor başkanı çavuşoğlu: alanya'ya yakışan şekilde hareket ettik

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 05:46 Kaynak: DHA
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