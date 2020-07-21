SPOR Alanyaspor Başkanı Çavuşoğlu: N'Sakala transferinde özür dilediler - Son Dakika

SPOR Alanyaspor Başkanı Çavuşoğlu: N'Sakala transferinde özür dilediler

Alanyaspor Başkanı Çavuşoğlu: N'Sakala transferinde özür diledilerBurcu MUTLU-Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA) - Aytemiz Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, ismini vermediği Beşiktaşlı bir yöneticinin Fabrice N'Sakala transferiyle ilgili kendisinden özür dilediğini söyledi.

Alanyaspor Başkanı Çavuşoğlu: N'Sakala transferinde özür dilediler

Burcu MUTLU-Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA) - Aytemiz Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, ismini vermediği Beşiktaşlı bir yöneticinin Fabrice N'Sakala transferiyle ilgili kendisinden özür dilediğini söyledi.

Süper Lig ekibi Aytemiz Alanyaspor'un başkanı Hasan Çavuşoğlu, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası'nın temmuz ayı olağan meclis toplantısına katıldı. Alanyaspor ile geldikleri nokta hakkında bilgiler veren Çavuşoğlu, toplantı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Başkan Çavuşoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) yabancı oyuncu kuralından transferlere ve Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor ile oynayacakları final maçına kadar birçok konuda değerlendirmelerde bulundu.

'YABANCI KURALI SÜPER LİG KULÜPLERİNİ MEMNUN ETMEDİ'

Başkan Hasan Çavuşoğlu, TFF'nin yabancı oyuncu kuralına ilişkin kararının Süper Lig kulüplerini memnun etmediğini söyledi ve şunları kaydetti:

"Yabancı kuralının düşmesiyle alakalı biz görüşümüzü her zaman bildirdik. Ama şu anda federasyonun öngördüğü, açıklamak istediği yabancı kuralıyla ilgili kriterler Türk futbolunu, Süper Lig kulüplerini memnun etmemiştir. Bu zaten bildiğim kadarıyla değerlendirme. Zaten tekrar konuşulup düzeltilecektir diye düşünüyorum. Ben her zaman görüşümü belirttim. 14 yabancı değil de 12 yabancı oyuncu olabilir. 12 yabancı alırsan 10 tanesini oynatırsın. Bir sonraki sene 11 düşürürsün, 9 oynatırsın. Bir sonraki sene 10'a düşürür 8 oynatırsın. Bu şekilde olmalı. 14 tane yabancı futbolcunun 8 tanesinin sahada olması doğru bir yaklaşım olmaz. Çünkü 6 tane oyuncuyu yedek kulübesinde ya da tribünde oturttuğunuz zaman zaten almış olduğunuz oyuncular direkt ilk 11 kalitesinde alınmalı diye düşünüyorum. Öyle olduğu zaman yedek kulübesinde ya da tribünde futbolcusunu oturtmazsın. Biz şahsen böyle düşünüyoruz. Onun için önümüzdeki günlerde kulüp başkanlarının görüşleriyle birlikte bunun makul bir seviyede olacağını düşünüyorum."

'DJALMA CAMPOS TAMAMEN GİTTİ'

Turuncu yeşilli takımda 10 futbolcunun sözleşmesinin bitiyor olması ve transfer sürecini nasıl geçirecekleriyle ilgili ise Başkan Çavuşoğlu, "Alanyaspor'un futbolcularının sözleşmesi bitebilir. Tabii ki kalmasını istediğimiz oyuncular da var. Tabii hepsinin kalmasını istiyoruz. Zaten şu an Djalma Campos tamamen ayrıldı, onunla ilgili açıklama yapmıştık. Mevcut oynayan ve sözleşmesi biten oyuncularımın tabii ki biz Alanyaspor'da kalmasını isteriz. Gitmek isteyenleri de teşekkür eder göndeririz. Her zaman olduğu gibi yerine yenileri gelir. Futbolun içerisinde böyle gelenler gidenler olur zaten. Bunlar olağan şeyler, önümüzdeki günlerde de bunları sizlerle paylaşırız" diye konuştu.

'KALMAK İSTERSE KALIR, GİTMEK İSTERSE GİDER'

Defans oyuncusu Fabrice N'Sakala'nın Beşiktaş'a transferiyle ilgili çıkan haberlerle ilgili de konuşan Başkan Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"Beşiktaş cephesiyle ilgili önümüzdeki günlerde her şey belli olur. N'Sakala'nın zaten sözleşmesi bitiyor. Kalmak isterse kalır, gitmek isterse gider. Biz daha önce kendisine teklifimizi yapmıştık. Anlaşma noktasına kadar da gelmiştik. İstediği rakamları da kendisine vermiştik. Ama daha sonra futbolcu geri adım attı. Tabii şu an maçlar devam ediyor. Kupa maçları bitinceye kadar bizim futbolcumuz. Kupa maçını da hayırlısıyla bitirelim kendisiyle oturur tekrar konuşuruz. Kalmak istiyorsa kalır, gitmek istiyorsa da yolunu açarız."

'BİZİM HATAMIZIN OLMADIĞINI TÜM KAMUOYU BİLİYOR'

Ziraat Türkiye Kupası finalinde İstanbul'da karşılaşacakları Trabzonspor ile lig maçında yaşanan olaylar sonrası herhangi bir gerginlik olup olmayacağıyla ilgili soruya ise Başkan Çavuşoğlu, şöyle yanıt verdi:

"Biz düne bakmayız, hep yarınlara bakarız. Dün bir şeyler olmuştur. Allah'a şükür ki bizim olan şeylerde hiçbir hatamızın olmadığını, alnımızın açık olduğunu zaten kendimiz bildiğimiz gibi bütün kamuoyu biliyor. Biz dünlere bakmayız, yarınlara bakarız. Onlar çıkar sahada oynar, biz de çıkar sahada oynarız, netice sahada olur. Herkes ona saygı duyar. Yapacak bir şey yok çünkü futbol yeşil sahada oynanıyor. Sahanın dışındaki olaylar olmaması gereken şeyler. Her zaman futbolda, sporda biz dostluk kardeşliği ön planda tuttuk. Bundan sonra da bizim bu tavrımız devam edecektir. Biz sadece işimize bakar, işimizi yaparız."

BEŞİKTAŞLI YÖNETİCİDEN N'SAKALA ÖZRÜ

ALTSO Meclisi'nde Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'na 30 yaşındaki Kongolu futbolcu N'Sakala'nın Beşiktaş'a transferi konusunda soru yöneltildi. Başkan Çavuşoğlu, soruyu şöyle yanıtladı:

"Biz futbolcuyla anlaşma aşamasına geldik ama büyük takımlar kancayı takınca, büyük takımlara herkes gitmek istiyor, girişimlerden dolayı önemli bir yönetici, yaptıklarının yanlış olduğunu, özrünü de aldım, özür dilediler işin doğrusu. Bugün Bakasetas'a teklif olabilir, gözde futbolcu. Onunla ilgilenen takımlar da var. Futbolun içinde de ticaret var. İstediğimiz rakamlar olursa tabii ki her futbolcuyu satabiliriz. Bakasetas gibi 2- 3 oyuncumuza teklif gelir diye düşünüyoruz. Kupa maçını bir atlatalım, kupa maçından önce transfer konuşmak doğru değil. Alırsın ama satış konusunda yani. Futbolcuların da kafası şu anda transferde değil sadece kupada. Kimse transfer konuşmuyor. Papiss Cisse'nin de sözleşmesi bitiyor ama kupayı alırsak bazı şeylerin değişeceğini düşünüyorum."

SPOR Alanyaspor Başkanı Çavuşoğlu: N'Sakala transferinde özür dilediler

Aytemiz Alanyaspor, Hasan Çavuşoğlu, Antalya, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2020 05:33 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Alanyaspor Başkanı Çavuşoğlu: N'Sakala transferinde özür dilediler - Son Dakika
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