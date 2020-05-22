SPOR Alanyaspor hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika

SPOR Alanyaspor hazırlıklarını sürdürüyor

Burcu MUTLU ALANYA (DHA) - Aytemiz Alanyaspor, bu akşam tesislerde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.

Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun kalan 8 haftası için Aytemiz Alanyaspor, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde hazırlıklarını devam ettiriyor. Teknik direktör Erol Bulut gözetiminde saat 18.00'de yapılan antrenman ısınma çalışmasıyla başladı. Daha sonra koşu çalışması yapan futbolcular, antrenmanı geniş alanda oyun çalışmasıyla tamamladı.

Alanyaspor hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.