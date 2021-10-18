Alanyaspor - Kayserispor maçının VAR'ı Yaşar Kemal Uğurlu - Son Dakika

Alanyaspor - Kayserispor maçının VAR'ı Yaşar Kemal Uğurlu

Yukatel Kayserispor, deplasmanda oynayacağı Aytemiz Alanyaspor maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Yaşar Kemal Uğurlu oldu.

Yukatel Kayserispor, deplasmanda oynayacağı Aytemiz Alanyaspor maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Yaşar Kemal Uğurlu oldu. Süper Lig'in 9. haftasında Yukatel Kayserispor, Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak. Saat 20.00'de başlayacak mücadelede hakem Ümit Öztürk düdük çalacak. Öztürk'ün yardımcılıklarını Osman Gökhan Bilir ve Kamil Çetin yapacak. Maçın 4.Hakemi Davut Dakul Çelik. Bu zorlu müsabakada VAR koltuğunda ise Yaşar Kemal Uğurlu oturacak. Uğurlu'ya AVAR olarak Direnç Tonusluoğlu eşlik edecek. (Yüksel Yıkılmaz/İHA)

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