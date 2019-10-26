Spor alanyaspor taraftarlarından gaziantep deplasmanında özel harekat birliğine ziyaret
1 saat önce
SPOR Alanyaspor taraftarlarından Gaziantep deplasmanında özel harekat birliğine ziyaret.
Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 02:05 Kaynak: DHA
SPOR Alanyaspor taraftarlarından Gaziantep deplasmanında özel harekat birliğine ziyaret
Ad, soyad değiştirme uygulamasında en çok değiştirilen soyad "Top" oldu Çavuşuoğlu, Türk muhabirin sorusu karşısında zorlanan Alman mevkidaşına müdahale etti Çaldığı parayı ekmeğin arasına sakladı 81 ilimizde imar denetçileri görev alacak