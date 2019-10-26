Son Dakika Haberleri: Spor alanyaspor taraftarlarından gaziantep deplasmanında özel harekat birliğine ziyaret
Son Dakika Güncel Spor alanyaspor taraftarlarından gaziantep deplasmanında özel harekat birliğine ziyaret

Spor alanyaspor taraftarlarından gaziantep deplasmanında özel harekat birliğine ziyaret

1 saat önce

SPOR Alanyaspor taraftarlarından Gaziantep deplasmanında özel harekat birliğine ziyaret.

SPOR Alanyaspor taraftarlarından Gaziantep deplasmanında özel harekat birliğine ziyaret

Spor alanyaspor taraftarlarından gaziantep deplasmanında özel harekat birliğine ziyaret

Aytemiz Alanyaspor, Gaziantep, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 02:05 Kaynak: DHA
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