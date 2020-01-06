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Spor alanyaspor teknik direktörü erol bulut'un açıklamaları
6 saat önce
SPOR Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut'un açıklamaları.
Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 06:45 Kaynak: DHA
SPOR Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut'un açıklamaları
Son Dakika Vatandaşlar tarafından ıslıklanan CHP'li belediye başkanına partisi de tepki gösterdi Tuba Ünsal'dan Şeyma Subaşı'na sert sözler: Bu artık ahlak erozyonunun geldiği son nokta 200'e yakın erkeğe tecavüz edip görüntüleri kayda alan adama müebbet hapis cezası verildi Cisse için Fenerbahçe'den Alanyaspor'a takas teklifi