SPOR Alanyaspor'un stadında İstiklal Marşı bu kez 19 Mayıs için çaldı - Son Dakika

SPOR Alanyaspor'un stadında İstiklal Marşı bu kez 19 Mayıs için çaldı

Burcu MUTLUALANYA (Antalya), (DHA) - Aytemiz Alanyaspor'un maçlarını oynadığı Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda bu kez 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için saat 19.19'da İstiklal Marşı çaldı.

Koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları, evlerde yapıldı. Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da kurtuluş mücadelesi için Samsun'a çıkmasının 101'inci yıl dönümünde tüm Türkiye'de saat 19.19'da balkonlardan İstiklal Marşı okundu. Bu etkinliğe Süper Lig kulüpleri de saat 19.19'da statlarında İstiklal Marşı'nı çalarak destek verdi. Akdeniz temsilcisi Aytemiz Alanyaspor'un da maçlarını oynadığı Oba Mahallesi'nde bulunan Bahçeşehir Okulları Stadyumu'ndan İstiklal Marşı yankılanmaya başladı. Kulüp saat 19.19'daki etkinliğe destek olarak bu kez maç öncesi değil, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için İstiklal Marşı'nı çaldı.