Son Dakika Haberleri: SPOR Alanyaspor yeni sezon hazırlıklarını Düzce'de sürdürüyor
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SPOR Alanyaspor yeni sezon hazırlıklarını Düzce'de sürdürüyor

6 saat önce

SPOR Alanyaspor yeni sezon hazırlıklarını Düzce'de sürdürüyorTezcan SOLMAZ DÜZCE (DHA) - Alanyaspor yeni sezon hazırlıklarını Düzce Topuk Yaylası'nda bulunan tesislerde sürdürüyor.

SPOR Alanyaspor yeni sezon hazırlıklarını Düzce'de sürdürüyor
Tezcan SOLMAZ DÜZCE (DHA) - Alanyaspor yeni sezon hazırlıklarını Düzce Topuk Yaylası'nda bulunan tesislerde sürdürüyor.
Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde çalışmalarını sürdüren Alanyaspor'da futbolcular, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde günün ilk antrenmanını yaptı. Isınma hareketleriyle başlayan idman, kondisyon, pas ve dar alanda top sürme çalışmalarıyla tamamlandı.
Takıma yeni transfer olan orta saha oyuncusu Salih Uçan da antrenmanın ilk bölümünde takımla çalışırken, daha sonra kendisi için hazırlanan program dahilinde çalışmalarını sürdürdü.
SPOR Alanyaspor yeni sezon hazırlıklarını Düzce'de sürdürüyor
Aytemiz Alanyaspor, Topuk Yaylası, Düzce, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 07:40 Kaynak: DHA
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