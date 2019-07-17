SPOR Alanyaspor yeni sezon hazırlıklarını Düzce'de sürdürüyor
6 saat önce
SPOR Alanyaspor yeni sezon hazırlıklarını Düzce'de sürdürüyorTezcan SOLMAZ DÜZCE (DHA) - Alanyaspor yeni sezon hazırlıklarını Düzce Topuk Yaylası'nda bulunan tesislerde sürdürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 07:40 Kaynak: DHA
SPOR Alanyaspor yeni sezon hazırlıklarını Düzce
'de sürdürüyor
Tezcan SOLMAZ DÜZCE (DHA
) - Alanyaspor yeni sezon hazırlıklarını Düzce Topuk Yaylası
'nda bulunan tesislerde sürdürüyor.
Düzce'nin Kaynaşlı
ilçesindeki Fenerbahçe
Topuk Yaylası Tesisleri'nde çalışmalarını sürdüren Alanyaspor'da futbolcular, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde günün ilk antrenmanını yaptı. Isınma hareketleriyle başlayan idman, kondisyon, pas ve dar alanda top sürme çalışmalarıyla tamamlandı.
Takıma yeni transfer olan orta saha oyuncusu Salih Uçan
da antrenmanın ilk bölümünde takımla çalışırken, daha sonra kendisi için hazırlanan program dahilinde çalışmalarını sürdürdü.
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