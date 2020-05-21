SPOR Alanyasporlu Cisse'nin koronavirüs testinde zor anları - Son Dakika

SPOR Alanyasporlu Cisse'nin koronavirüs testinde zor anları

SPOR Alanyasporlu Cisse'nin koronavirüs testinde zor anlarıBurcu MUTLU ALANYA (Antalya) (DHA) - Aytemiz Alanyaspor'un golcü oyuncusu Papiss Cisse'nin kulüpte yapılan koronavirüs testi esnasındaki komik anları güldürdü.

SPOR Alanyasporlu Cisse'nin koronavirüs testinde zor anları Burcu MUTLU ALANYA (Antalya) (DHA) - Aytemiz Alanyaspor'un golcü oyuncusu Papiss Cisse'nin kulüpte yapılan koronavirüs testi esnasındaki komik anları güldürdü. Akdeniz temsilcisi Aytemiz Alanyaspor'da teknik ekip ve futbolculara 7 Mayıs'ta yapılan koronavirüs testi esnasında çekilen komik görüntüler sosyal medyaya yansıdı. Alanyaspor'un golcü oyuncusu Papiss Cisse, sağlık ekibi tarafından yapılan test esnasında zor anlar yaşadı. Cisse'nin yaşadığı o anlar sosyal medyada paylaşıldı. 34 yaşındaki futbolcunun zor anları güldürdü.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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