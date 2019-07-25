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SPOR Albayrak ve Terim'den transfer zirvesi

8 dakika önce

SPOR Albayrak ve Terim'den transfer zirvesiVIDEO YOKSerhan TÜRK SEEFELD -(DHA) -Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, sarı-kırmızılıların Avusturya'nın Seefeld bölgesindeki kamp yaptığı otele geldi.

SPOR Albayrak ve Terim'den transfer zirvesi
VIDEO YOK
Serhan TÜRK SEEFELD -(DHA) -
Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, sarı-kırmızılıların Avusturya'nın Seefeld bölgesindeki kamp yaptığı otele geldi. Albayrak'ın, burada teknik direktör Fatih Terim ile bir araya gelerek transfer gündeminde yer alan oyuncuları görüşeceği ve buna göre de yol haritası çizecekleri öğrenildi.
SPOR Albayrak ve Terim'den transfer zirvesi
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 05:47 Kaynak: DHA
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