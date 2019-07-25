SPOR Albayrak ve Terim'den transfer zirvesi
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SPOR Albayrak ve Terim'den transfer zirvesiVIDEO YOKSerhan TÜRK SEEFELD -(DHA) -Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, sarı-kırmızılıların Avusturya'nın Seefeld bölgesindeki kamp yaptığı otele geldi.
Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 05:47 Kaynak: DHA
SPOR Albayrak ve Terim'den transfer zirvesi
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Serhan TÜRK SEEFELD -(DHA) -
Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, sarı-kırmızılıların Avusturya'nın Seefeld bölgesindeki kamp yaptığı otele geldi. Albayrak'ın, burada teknik direktör Fatih Terim ile bir araya gelerek transfer gündeminde yer alan oyuncuları görüşeceği ve buna göre de yol haritası çizecekleri öğrenildi.
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