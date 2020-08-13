SPOR Albert Riera Fatih Terim bir okul gibi - Son Dakika

SPOR Albert Riera Fatih Terim bir okul gibi

SPOR Albert Riera Fatih Terim bir okul gibiFikir benden geldiEn sevildiğim kulüp Galatasaray olduYardımcı olmak için buradayımFatih Terim, Türkiye'nin tüm zamanlardaki en iyi teknik direktörü - Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in yardımcılık görevini üstlenen Albert Riera,...

SPOR Albert Riera Fatih Terim bir okul gibi

Fikir benden geldi

En sevildiğim kulüp Galatasaray oldu

Yardımcı olmak için buradayım

Fatih Terim, Türkiye'nin tüm zamanlardaki en iyi teknik direktörü

- Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in yardımcılık görevini üstlenen Albert Riera, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.

Kendini evinde gibi hissettiğini dile getiren Albet Riera, Burada her zaman çok iyi hissettiğimi söylemiştim. Fatih Terim ile daha önce yaptığımız bazı görüşmelerde. Futbol kariyerimi bitirdikten sonra bir gün Galatasaray'ın bana ihtiyacı duyması halinde kulübe yardımcı olmak istediğimi söylüyordum. Burada benim için en önemli olan şey kulüp için faydalı olabileceğimi hissetmek. Ligi iyi biliyorum, kulübü tanıyorum işlerin nasıl yolunda götürülebileceğini biliyorum.Dediğim gibi, kulüp için faydalı olabileceğimi düşünüyorum. Kulübün, sadece Türkiye'de değil, Avrupa'daki diğer kulüplerde de oynamış eski bir oyuncu olarak kazanmış olduğum tecrübelerden faydalanmasını istedim. Neler olacağına birlikte bakalım; ama burada gerçekten çok mutluyum. Tüm hedefim, kulübe ve hocama her açıdan yardımcı olabilmek ifadelerini kullandı.

FİKİR BENDEN GELDİ

Antrenörlük kariyerine Galatasaray'da adım atmak istediğini dile getiren İspanyol antrenör, Kariyerimi tamamladıktan sonra İspanya Futbol Federasyonu'nun UEFA lisans programına katıldım. B, A ve Pro Lisans. Bu dönemde Fatih Hoca ile gelişimim hakkında konuşuyorduk. Bir yıl önce UEFA Pro Lisans aldığımı biliyordu. Fikrin benden geldiğini söylemeliyim. Türkiye'de ve Galatasaray'da geçirdiğim yıllar boyunca ondan çok şey öğrendiğimi her zaman ifade ettim dedi.

EN SEVİLDİĞİM KULÜP GALATASARAY OLDU

Teknik direktör Fatih Terim'in kendisine kattığı çok şey olduğunu dile getiren Riera, şöyle konuştu Sadece oyuncu olarak değil, insan olarak da Aynı zamanda bir kulüpte disiplini ve organizasyonu sağlama konusunda da ondan çok şey öğrendim. Kariyerim boyunca en fazla Galatasaray'da forma giydim. Burada neredeyse dört yıl geçirdim. Burada olduğum için hakikaten çok mutluyum. Kariyerim ilgili konuşulduğu zaman insanlar genellikle Liverpool'u hatırlatıyorlar. Liverpool köklü bir kulüp ve şu an hem Premier League hem de Şampiyonlar Ligi şampiyonu. Ama ben hep aynı cevabı verdim. Evet, Liverpool çok tarihi bir kulüp olabilir; ancak benim hayatım boyunca en faydalı olduğumu, en değerli görüldüğümü, en sevildiğimi ve önemsendiğimi hissettiğim kulüp Galatasaray oldu.

YARDIMCI OLMAK İÇİN BURADAYIM

Galatasaray'a geliş sürecinden bahseden Riera, Pro lisansımı aldıktan sonra kalbim bana antrenörlük kariyerime başlamak için en mutlu hissedeceğim yerin Galatasaray olduğunu söyledi. Hocama da bunu söyledim. Burada ona yardımcı olmaktan mutluluk duyacağım. Aynı zamanda ondan öğrenmeye devam edeceğim. Çünkü oyuncu olmakla antrenör olmak çok farklı. Bu yüzden buradayım, yardımcı olmak için. Size onunla olan konuşmamı özetlemem gerekirse ona Hocam, size yardımcı olmak için buradayım eğer takım için faydalı olabileceğimi düşünüyorsanız burada olmak beni çok mutlu eder benden ne isterseniz yapmaya hazırım? dedim açıklamasını yaptı.

FATİH TERİM, TÜRKİYE'NİN TÜM ZAMANLARDAKİ EN İYİ TEKNİK DİREKTÖRÜ

Fatih Terim ile birlikte antrenörlük kariyerinde çok şey öğreneceğine vurgu yapan Albert Riera, Hepimiz hocanın tecrübesinin farkındayız. Türkiye'nin tüm zamanlardaki en iyi teknik direktörü. Ayrıca sadece bir teknik direktör olarak değil takımla ilgili birçok farklı alanı yönetebilen biri o. Hocadan her detayı yönetmeyi öğrenmek benim için çok iyi bir tecrübe olacak. Hocadan öğrenebileceklerim arasında saha içi, saha dışı, teknik, taktik soyunma odasını yönetmek, karakter oyunculara nasıl davranılabileceği, psikoloji gibi konular var. O, oyuncuların psikolojisine de çok önem veren biri. Bazı antrenörler teknik ve taktik anlamda iyi olabilir. Ancak Fatih Terim ile çalışmayı arzu etmemin sebebi tüm bunları başarılı bir şekilde yönetebilmesi. Bir antrenörün başlangıç yapabilmesi için mükemmel biri. Onu izleyip ondan çok şey öğrenebilirim. Çünkü o, bir okul gibi diyerek sözlerini noktaladı.

SPOR Albert Riera Fatih Terim bir okul gibi

Albert Riera Ortega, Galatasaray, Fatih Terim, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.08.2020 16:34

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Albert Riera Fatih Terim bir okul gibi - Son Dakika
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