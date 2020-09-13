Spor aletinin parçası eline düşen Ecrin'in parmağı kırıldı - Son Dakika

Spor aletinin parçası eline düşen Ecrin'in parmağı kırıldı

TOKAT'ta spor parkında arkadaşları ile oynadığı sırada 'Uzay Yürüyüşü' aletinin tek kolu baş parmağının üzerine düşen Ecrin Olgun'un (8) parmağı kırıldı.

Spor aletinin parçası eline düşen Ecrin'in parmağı kırıldı, System.String[]
TOKAT'ta spor parkında arkadaşları ile oynadığı sırada 'Uzay Yürüyüşü' aletinin tek kolu baş parmağının üzerine düşen Ecrin Olgun'un (8) parmağı kırıldı.

Olay, 11 Eylül Cuma günü öğle saatlerinde Devegörmez Mahallesinde meydana geldi. Fatih ve Emine Olgun çiftinin 2 çocuğundan büyüğü olan Ecrin Olgun (8) parka oyun oynamaya gitti. Arkadaşları ile spor aletlerinin olduğu bölümde Uzay Yürüyüşü adlı aletle oynayan Ecrin, aletin kolu aniden kayması sonucu sol el baş parmağının üzerine düştü. Ecrin, babası Fatih Olgun tarafından Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk müdahalesi yapılan Ecrin, ameliyat edildikten sonra kolu dirsekten alçıya alındı. Ecrin'in sol el baş parmağı ise işlevini kaybetti.

Parktaki spor aletlerinin çocuklar için tehlikeli olduğunu ve önlem alınması gerektiğini söyleyen baba Fatih Olgun, "Ben işteydim, haber geldi. Parkta kaza olmuş. Alet Ecrin'in eline düşmüş. Geldim ve hemen hastaneye götürdük. Ciddi şekilde kırık var. Parmağının her yeri parçalanmış. Yani artık işlem görmeyeceğini söylediler. Bir tane ameliyat geçirdi. Sürece bakacağız. Arkadaşları ile oynarken yanlışlıkla eline düşmüş. Zaten ağır bir alet. Bunların üzerinde korumalık yok. Çocuklar bunları devamlı kaldırıyorlar. Uyarılarımıza rağmen yapıyorlar, oynuyorlar. Daha farklı bir yerlerine gelse sakat bırakır" dedi.

Artık parkta oyun oynamaktan korktuğunu söyleyen Ecrin Olgun ise, "Ben arkadaşlarımla oynuyordum elim oraya sıkıştı. Elimi fark etmeden oraya koydum. Arkadaşımla oynuyordum birden oldu. Arkadaşlarımla hep burada oynuyoruz. Ben kolumu kırdığım için çok korkuyorum bir daha burada oynamayacağım" diye konuştu.


- Tokat

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Haber Yayın Tarihi: 13.09.2020 14:02 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Spor aletinin parçası eline düşen Ecrin'in parmağı kırıldı - Son Dakika

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