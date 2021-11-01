Alfons Groenendijk: "Aldığımız 3 puan önümüzdeki maçlarda bize güç katacaktır" - Son Dakika

Fraport Tav Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Groenendijk, "Bu galibiyetle inşallah önümüzdeki haftalarda daha iyi performans göstereceğimize inanıyorum" dedi.

Süper Lig'in 11. haftasında GZT Giresunspor'a konuk olan Fraport Tav Antalyaspor, Ribeiro'nun 2 golüyle mücadeleyi 2-1 tamamlayarak sahadan 3 puan ile ayrıldı.

Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Groenendijk, maçın ardından yaptığı açıklamada, "Rakip maça bizden daha iyi başladı diyebilirim. Öndeki hareketsizliğimizden kaynaklanan bazı sorunlar dolayısıyla rakibe daha çok top verdik. İlk yirmi dakika rakip bizden üstün oynadı. Bu bahsedilen periyotta gol yemediğimiz için memnunuz çünkü dediğim gibi rakip bizi baskı altına aldı. Tam bunaldığımız zamanlarda kontradan attığımız gol aslında dakika olarak çok önemliydi. Çünkü bütün takımı hem defansif hem ofansif anlamda olumlu etkiledi ve ilk yarının sonuna devreye bu şekilde 1-0 önde girdik. İkinci yarıda yine rakibin bizim baskı altına aldığı dakikalarda Fredy'nin yine kontra ataktan attığı güzel bir gol aslında genel anlamda rahatlamamızı sağladı. Daha çok skor üretebilirdik. Kolay fırsatları harcadık. Maçın son dakikalarında kolay bir galibiyet aldık gözüyle bakarken kalecimiz tecrübesine yakışmayacak bir şekilde penaltına neden oldu. Son dakikalarda bu penaltıdan dolayı sıkıntı yaşadık ve 2-1 bitti. Gelen üç puanla çok mutluyuz. Bu üç puan bize özgüven ve güç katacaktır. Bu galibiyetle inşallah önümüzdeki haftalarda daha iyi performans göstereceğimize inanıyorum" ifadelerine yer verdi.

(Rıdvan Öztürk - Mesut Erdoğan/İHA)