Spor ali düşmez: çalıştay iyi sonuçlar verecek - Son Dakika

SPOR Ali Düşmez: Çalıştay iyi sonuçlar verecek

Ercan ATA - Celal ATALAY/ ANKARA,(DHA)

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez, Ankara'da düzenlenen Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı'nda Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu. Düşmez, "Genellikle çalıştaylar verimlidir ve yapıldığı yere de katkı sağlar. Bu çalıştayın da iyi ve güzel geçtiğini düşünüyorum" dedi.

Ali Düşmez, çalıştaydan iyi sonuçlar çıkacağını düşündüğünü belirterek, "Başta sayın bakanımıza ve ekibine teşekkür ediyoruz. Ben tabi iki gün Futbol Federasyonu yönetim ve icra kurulu olarak buradaydım, futbola ve futbol ailesine destek verdik. Ondan sonra Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu elbisemle bugüne katıldım. Türk sporuna katkı vermeye devam ediyorum sporculuğun kulüp başkanı ve bugünkü görevimle. Bu çalıştayın da iyi sonuçlar oluşturacağını düşünüyorum" diye konuştu.

"62 FEDERASYONLA KARŞILIKLI İŞ BİRLİĞİ YAPMALIYIZ"

Düşmez, futbol dışı branşlarda da etkili olmak istediklerini vurgulayarak, "Ben 2011'den beri TASK'ın genel başkanlığını yapıyorum. Geldiğim günden beri ki benden önce de başlayan bir süreçte yine bunlar konuşuluyordu. Futbol dışı tüm branşlarda etkili olalım ve futbola yakın katkılar verelim. Zaten özellikle İstanbul'da salon sporlarından bir üyelerimiz var, başka branşlardan üyelerimiz var ama Türkiye'ye yaymak durumundayız. Tabi bir izlenim var futbolla daha haşır neşir TASK diye. Bunun bir nedeni var. Sizlerin Türkiye Futbol Federasyonu'nda hep olması ve Futbol Federasyonu gitti altyapıda amatör futbola destek vermesi bizi partner yapıyor. 81 ilde 120 bin amatör maç oynanıyor. Büyük bir rakam, 30'lardan oraya geldi. Çok büyük bir sıçrama yapıldı. Bu da tabi olayları tam bilmeyen kesimlerce ne oluyor deniliyor. Türkiye Futbol Federasyonu ile yapılan partnerle buralardaki çıtayı yükselttik. TASK 62 olimpik olan ya da olmayan branşlarla da gücü yettiğince destek aldığı zaman karşılıklı bir ilişkide el ele daha sık tutuştuğu zaman aynı hizmeti yapacak. Ben bunu yeni söylemiyorum, bunu 2011'den beri söylüyorum. Basketbola voleybolla görüşmüştüm. Geçen gün atletizmin çalıştayındaydım. İnsanlar düşünür, tekrar eder ve hayata geçirir. Şimdi biz düşünüyoruz, söylüyoruz ama hayata geçirmek için de partner gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"KANUNLA SORUMLULUK VERİLMESİ DOĞRU"

Ali Düşmez, sorumluluk alınması gerektiğini belirterek, "İyi bir ekibiniz olacak ve bu ekiple her şeyin sorumluluğunu alacaksınız. Kanunla bu sorumluluğun verilmesini doğru buluyorum. Demek ki biz bu durumlara geldiysek bu işi toplum olarak doğru yapamadık. Doğru yapanlar var, yapamayanlar var. Ama ben en üst ligden amatör liglere kadar konuşuyorum. Bal liginde, birinci ligde, ikinci ligde, üçüncü ligde ve Süper Lig'de sıkıntı var. Demek ki bir rahatsızlık vücudu sarmış. O yüzden ben balık verilmesinden değil balık tutulmasından yanayım. Para vererek bu işler olmuyor. Devletimiz sağ olsun devamlı destek oluyor son 15 yıldır. Vergiler veriliyor, katkı yapılıyor, yapılandırma da hep bu yerden türemiş şeyler. Bunlar anlık çözümler ama bunlar da olsun, bunları yadsımıyorum ama insanların belirli limitler konularak sorumluluğu alması lazım" dedi.