SPOR Ali Düşmez Hem milli takım, hem de kulüpler için en doğru kararı alacağız - Son Dakika

SPOR Ali Düşmez Hem milli takım, hem de kulüpler için en doğru kararı alacağız

SPOR Ali Düşmez Hem milli takım, hem de kulüpler için en doğru kararı alacağızVIDEO YOKKulüpler ve yayıncı kuruluş ile görüştükten sonra federasyon son kararı verecekKupa finalini şartlar uygun olursa seyircili oynatmak istiyoruzİbrahim ALİOĞLU İSTANBUL,(DHA)Türkiye Futbol Federasyonu (TFF)...

SPOR Ali Düşmez Hem milli takım, hem de kulüpler için en doğru kararı alacağız

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Kulüpler ve yayıncı kuruluş ile görüştükten sonra federasyon son kararı verecek

Kupa finalini şartlar uygun olursa seyircili oynatmak istiyoruz

İbrahim ALİOĞLU İSTANBUL,(DHA)

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekilli Ali Düşmez, bu sezonki Türkiye Kupası Finali ve Süper Lig'in yeni sezon planlaması ile ilgili Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) sorularını yanıtladı.

Düşmez, Milli takımın Eylül ayında oynayacağı maçlar için ligin Ağustos ortasında başlamasını kulüplerimizle görüştük, onların da farklı düşüncesi var. Yayıncı kuruluş, kulüpler ve federasyon olarak orta yolu bulacağız, sonrasında da kararı federasyon olarak vereceğiz dedi.

HEM MİLLİ TAKIMI, HEM DE KULÜPLERİMİZİ DÜŞÜNÜYORUZ

TFF Başkan Vekilli Ali Düşmez, Süper Lig'in yeni sezonu için çalışmaların sürdüğünü belirtirken, Kulüplerimiz ve yayıncı kuruluşla görüşmeler sürüyor. Türk futbolunun üç önemli ayağıyız. Ortak bir yerde buluşmayı planlıyoruz. Yayıncı kuruluş ve kulüplerle görüşmeler yaptıktan sonra son kararı federasyon olarak vereceğiz. Milli takımımızın Eylül ayında önemli mücadeleleri var ve bu yüzden Ağustos ortasında ligi oynatma isteğimizi kulüplerimizle görüştük. Ortak noktada buluşuruz, son kararı da hem milli takımı hem de kulüplerin çıkarını düşünerek federasyon olarak veririz ifadelerini kullandı.

KUPA FİNALİNİ ŞARTLAR UYGUN OLURSA SEYİRCİLİ OYNATMAK İSTİYORUZ

Türkiye Kupası Finali'nin tarihi ve seyircili oynanması durumu ile ilgili de Düşmez, Kupa finalini seyircili oynamak istiyoruz ama önemli olan şartların uygun olması. Atatürk Olimpiyat Stadı'nı yeniledik ve çok modern bir hale getirdik. Temmuz ayı içerisinde kupa finalimizi oynatmak istiyoruz. Tüm takımlar tabii ki maçları seyircili oynamak ister, biz de federasyon olarak maçların seyircili olmasını istiyoruz ama önemli olan uygun şartların oluşması dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu, Ali düşmez, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 14:55 Kaynak: DHA

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