Spor ali koç cumhurbaşkanımız recep tayyip erdoğan'ın bugün bizlerle birlikte olmasının onurunu...
1 saat önce
SPOR Ali Koç Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün bizlerle birlikte olmasının onurunu yaşıyoruz - 3. Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 06:42 Kaynak: DHA
Fenerbahçe'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 25. yıl plaketi verildi! Ali Koç'tan Fenerbahçelilere Kenan Evren Lisesi müjdesi! Ali Koç uyardı, Cumhurbaşkanı Erdoğan başka yerden kürsüye çıktı Volkswagen'den fabrika yatırımı sonrası Türk yönetici atağı