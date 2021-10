Ali Koç: "Taraftarın tepkisi haklı" - Son Dakika

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, maç sonunda taraftarın vermiş olduğu tepkinin haklı olduğunu ifade ederken, kadronun şampiyonluk için yeterli olduğunu söyledi. Başkan Koç ayrıca hakem atamalarına yöneticilerin müdahale konumuna geldiyse sıkıntının burada olduğunu ifade etti.

Süper Lig'de Fenerbahçe'nin Alanyaspor'a 2-1 mağlup olmasının ardından Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Mutlak bir galibiyet için sahaya çıktıklarını ifade eden Koç, "Taraftarımız doldurdu bu stadı. Her şey güzel başladı. İlk yarı pozisyon vermedik diyebiliriz. İki kere geldiler ve gol oldu. İlk yarı orta sahayı geçmekte sıkıntı çekti Alanya ve biz iyi baskı yaptık. Biz bu baskıları gole çeviremiyoruz. Bu maçı seyredip 2-1 kaybetmiş olmak, ilk gol gelene kadar aklımın ucundan geçmezdi, en kötü beraberlik olurdu. Bir düşüş var bu bariz. Şampiyonluğa oynayan her takımda olabilir. Ligde her noktada oynayan takım için olabilir. Bütün maçları herkes kazanmıyor tabii ki puan kayıpları oluyor. Sadece biz değil şampiyon adayları bugün de dünde türbülansın içine girebiliyor. Son haftalarda oynadığımız maçlara bakarsak iyide oynasak kötüde oynasak istediğimiz sonuçları alamıyoruz. Taraftarın serzenişte olması haklı. Dün hedefimiz neyse bugüne hedefimiz aynı. Acilen bu gidişatı durdurup ekibi toparlamalıyız. Köprünün altından çok su akacaktır. Çok güzel başladık sezona. Hazırlık maçları, Avrupa elemeleri de dahil. Sonra hafif duraklama ve şimdi düşüş dönemine girdik. Bu kadro geçen seneye nazaran daha da kuvvetlendi. Bizde teknik kadromuz ve yöneticilerimiz üstümüze düşen sorumluluk bu gidişatı durduracak hamleleri yapmak" dedi.

"Taraftarın tepkisi haklı"

Maçın sonunda taraftarın istifa tepkilerine cevap veren Koç, "Gayet normal taraftarın tepkisi. Ama şunu da unutmayın. Fenerbahçe camiasına özel kırılganlık, yıllardır şampiyonluk bekleme durumu var. Bu sene çok büyük umutlarla başladık, taraftarda bunun bilincinde. Acaba yine benzer sıkıntıları yaşar mıyız sezonuna girdik düşünceleri var. Kötü gidişatta köşede bekleyip, olumsuz alanlara çekmeye hazır bize özel durum var. Taraftar burada haklıdır. Taraftarlar, oyuncularımızın maçtan sonra gitmesine de tepki gösterdi yine haklı olarak, ben anlam veremedim. Ama onlar da alkışlama, özür dileme maiyetinde gitti. Geçen hafta havaalanına gelmelerinden çok etkilendi futbolcular özellikle ilk defa Fenerbahçe'ye gelen oyuncular etkilendi. Bugünde yoğun bir maç öncesi destek vardı. Onlar aslında taraftara özür dilemeye gittiler. Bence bir nebze manasızdı ve taraftarın haklı tepkisini başka yerlere çekti" ifadelerini kullandı.

"Bu kadro şampiyonluk için yeterli"

Fenerbahçe kadrosunun şampiyonluk için yeterli olduğunu söyleyen Başkan Koç, "Oynanan futbol, ilk 5 haftayı konuşsak şampiyonluğun en büyük adayıydı. Ama son 4 haftada değil. Taraftar tepkisinde haklı. Böyle bir sarmala girip, umutsuzluğa kapılıp yine mi böyle bir sezon yaşayacağız konumuna gelmemeli. Tepki bu gecede kalmalı ve bu takım toparlanıp skoru da futbolu da yapabilecek kapasitededir. Ben de çok üzgünüm. Ben de istemem bu tip tepkileri ama bizim işimiz anlık saniyelik konulara takılmak değil. Sadece biz düşüş yaşamıyoruz. 3-4 haftadır düşüş yaşayan takımlar var. Ligin 3'te 1'i tamamlandı. Onlara da baktığınız zaman bize has bir şey değil. Bize tepkiler daha fazla olması bize has bir durum" dedi.

"Çözüm var ama yeter ki irade olsun"

MHK istifalarına değinen Koç, "Ben kimse istifa etsin demedim, Metin Tokat orada olmamalı dedim Temmuz ayında. Başkanımız yabancı bir MHK başkanı istemedi bizim de böyle bir talebimiz olmadı Kulüpler Birliği'nde. Burak Başkan, Ahmet Ağaoğlu, kişiler değil sistem sıkıntılı. Sistemi sıkıntı haline getiren öbekler var. Bu işi top yekün ele almamız lazım. Sivasspor - Adana Demirspor maçında penaltı oldu. Hakem VAR'a gitti. O penaltıda VAR'a gitmek hakemlik performansının ne kadar düşük olduğunun misali. Orada hakem penaltı çalamayıp VAR'a gitmesi bile işin vehammetini gösteriyor. MHK başkanları, federasyon ve kulüp başkanları değişiyor ama herkes şikayet ediyor. Geçmiş MHK başkanları ile ilgili çalışmalar yaptılar. Umutlu konuşmak gerekirse çözüm var yeter ki irade olsun. Bu sistemin şu şekilde gitmesinin herkese zarar verdiğini herkes biliyor. Bizim taraftarlarımızda sana ne sistemden Fenerbahçe'nin çıkarlarını koru diyorlar ama en çok Fenerbahçe zarar görüyor. Bu maçta hakemlik bir şey de yok. Ama birkaç saat evvelki oynanan maç için söylüyorum VAR olmasaydı öyle pozisyon penaltısız geçecekti. İyi niyetli hataya hepimiz açığız. En büyük sıkıntı performanslar yetersiz, teknoloji kullanılamıyor. Atamalar sıkıntılı. Bence gözlemci raporları ne kadar kaale alınıyor merak ediyorum. Şimdi Altay çıkarken ona edilen küfürleri görmüşsünüzdür. Altay bir şey yapmıyor. Yapsaydı küfür etseydi ağır tahrikten gene indirimli ceza alırdı ama şimdi hiç ceza almaması gerekirdi. Temsilci raporunda hiçbir ifade yok, bunlar açıklansın. Kendisine çok ağır küfür edildiğini, küfürde yazıyor, eline yumruk yaptığını ve iki elini başının üstüne koyup alkışladığını yazıyor. Ama ceza yedi Altay. Temsilci raporunda bu ifadeler var diye söyleniyor" diye belirtti.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, takımın kalitesi sorusuna ise, "İki kulvarda da götürecek takım kalitemiz ve derinliğimiz var. Mazeret değil. Bize böyle takvim varsa başkalarına da öyle var. Hepimiz zorlanıyoruz ama bu mazeret değil" cevabını verdi.

"Hakem atamalarına müdahale konumuna gelindiyse sıkıntı burada"

MHK konusuna ve hakem atamalarına değinen Koç, "Akıl akıldan üstündür. Kulüplerle inatlaşmadan ortak bir istişareyle aceleye getirilmeden, bundan sonraki MHK Başkanı, kurulu kim olacaksa değişime ihtiyaç olduğunu ve bu değişimin tüm futbol paydaşlarıyla beraber adımlarla, değişikliklerle bir kısmını, hemen bir kısmını sindire sindire yapıp en geç 2 sezon içinde bu sorunlardan arınacak bir yapıyı oluşturmak. Hata her zaman olur. Ama güvensizlik, soru işaretleri öyle bir boyuta geldi ki millet birbirine girecek durumda. Milyonlarca taraftarları var kulüplerin. Onların da şüpheleri, endişeleri ve tenkitleri var. Maça atanacak hakemler konusunda aman başıma bir iş gelmesin diye TFF'den yakın kişileri arayıp hakem atamalarına müdahale konumuna gelindiyse sıkıntı burada. Ben 4 senedir bir kere TFF'nin bir yetkilisini arayıp şu hakemi atayın atamayın demeyen birisiyim. Bizler de kulüpler, yöneticiler olarak çeki düzen vermemiz lazım. Bu sistemin doğru işlemesini istiyorsak kapalı kapılar ardında işler çevirmememiz lazım. Sistem iyi olsaydı kimseye bu yöntemlere başvurmazdı. Doğru yolu bulmak çok uzakta değil. Çalışan sistemler var. İnşallah en hayırlısı olur. Doğru bir başkan altındaki kurul üyeleri beraber istişareye başlayıp, ivedilikle problemleri adreslemek. Bu yapısal değişiklikler ve hakem alternatiflerinin çoğalması, VAR hakemi ile orta saha hakemi değişmesi süreci zaman alacak. Tepe yapmış endişeleri de acilen bir nebze azaltacak ve hepimizin de altına imza atacağımız adımlarla da net bir şekilde ortada. Talimat değişikliği ne, çabucak atılacak adımlar ortada. İnşallah en doğrusu yapılır. Sistem üzerinden konuşuyorum ve gözlemciler de dahil buna. Adaletsizlik standartsızlıktan. Herkes bambaşka ceza alıyor aynı şeylerden. Biz kulüpler olarak şikayet ederek bir yere varılmayacağını faal olarak TFF ile beraber bir süreçle bu işleri adreslememiz gerekiyor. Bu işten en çok çeken kulüp Fenerbahçe. Bun da herhalde taraflı tarafsız herkes aynı noktada. En çok Fenerbahçe'de dolayısıyla dillendiriyor. Biz 2-3 senedir dillendiriyoruz şimdi herkes söylüyor. 2018'de Türk futbolunu ben söylüyordum birde Saffet Sancaklı vardı, şimdi herkes söylüyor. Bankalar birliği ile atılan ilk anlaşmanın olmayacağını, bir sezon sonra çökeceğini söylemiştim. Hatta yalnızdık ve devlete kafa mı tutuyorsun dedi bazı başkanlar ama aynı noktaya geldik. Hakemler içinde aynısı geldi. İnşallah bu fikir birliğinden memleket için hayırlı bir şey çıkar" ifadelerini kullandı.

