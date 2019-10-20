Son Dakika Haberleri: Spor ali koç zevksiz bir maçtı
Son Dakika Güncel Spor ali koç zevksiz bir maçtı

Spor ali koç zevksiz bir maçtı

47 dakika önce

Fenerbahçe'nin Denizlispor'u 2-1 yendiği müsabakanın ardından sarı lacivertli kulübün başkanı Ali Koç, karşılaşmayla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Fenerbahçe'nin Denizlispor'u 2-1 yendiği müsabakanın ardından sarı lacivertli kulübün başkanı Ali Koç, karşılaşmayla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Maçın zevksiz geçtiğini söyleyen Koç, Ortada bir maçtı. İki türlü de olabilirdi skor, biz kazandık. Birkaç vites daha artırmamız lazım. Allah'a şükür kazandık. İdeal kadromuza da dönünce ritmimizi artıracağımızı düşünüyorum? dedi.

Spor ali koç zevksiz bir maçtı

Denizlispor, Fenerbahçe, Ali Koç, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 10:38 Kaynak: DHA
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