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SPOR Ali Palabıyık ve Halil Umut Meler'den DHA'ya açıklamalar

41 dakika önce

SPOR Ali Palabıyık ve Halil Umut Meler'den DHA'ya açıklamalarAli Palabıyık Önemli olan hakemin görmediği pozisyonları VAR'ın hakeme iletmesiHalil Umut Meler VAR uygulamaları bu sezon daha standartlı ve adil olacakOlgucan KALKAN - Ali DANAŞ İSTANBUL,(DHA) - FIFA kokartlı hakemler Ali Palabıyık...

SPOR Ali Palabıyık ve Halil Umut Meler'den DHA'ya açıklamalar
Ali Palabıyık Önemli olan hakemin görmediği pozisyonları VAR'ın hakeme iletmesi
Halil Umut Meler VAR uygulamaları bu sezon daha standartlı ve adil olacak
Olgucan KALKAN - Ali DANAŞ İSTANBUL,(DHA) - FIFA kokartlı hakemler Ali Palabıyık ve Halil Umut Meler, Merkez Hakem Kurulu (MHK) semineri sonrasında Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.
FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık, VAR uygulamasını bu sezon UEFA standartlarında uygulayacaklarını belirterek, Yeni sezon için hazırlıklarımız devam ediyor. 10 gün süren Riva'daki hazırlık kampımızı tamamlayıp buraya geldik. Şu an teorik dersleri almaya devam ediyoruz. Halil arkadaşımız Süper Kupa'da çok güzel bir maç yönetti. Umuyorum sezon da böyle devam edecek. Bu sezon Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasını UEFA standartlarında daha çok kullanacağız. Bunun için yurt dışından gelen eğitimcilerimiz var. Bir çizgimiz var ve bu çizgiyi hep takip edeceğiz. Hangi pozisyonlarda VAR'ın devreye girmesi gerekiyor, hangi pozisyonlarda girmemesi gerekiyor bunlar net çizgilerle belirlenecek. Önemli olan hakemin görmediği pozisyonları VAR'ın hakeme iletmesi. Gözden kaçan ihlallerin değerlendirilip özellikle topsuz alanlarda ve hakemin göremeyeceği durumlarda kararı hakemin vermesinde yardımcı olmak önemli diye konuştu .
VAR UYGULAMALARI BU SEZON DAHA STANDARTLI VE ADİL OLACAK
VAR uygulamalarının bu sezon daha standartlı ve adil uygulanacağını söyleyen FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler ise, Bizi en çok rahatlatan kuralın kale vuruşu kullanışı olduğunu söyleyebilirim. Çünkü defans oyuncuları hep ceza alanı dışına çıkmak zorunda kalıyorlardı. Şimdi ise ceza alanı içinde topla oynayabilecekler. Biz bunun için 15 günden beri çalışıyoruz. Hem VAR, hem saha içi çalışmalarımız, hem videolu hem de test çalışmalarımız yoğun şekilde geçiyor. UEFA'dan ve Uluslararası Futbol Birliği Kurulu'ndan (IFAB) gelen eğitmenlerimizin belirlemiş olduğu çizgilerle UEFA'yı takip ederek VAR'ın bu sezon daha standartlı ve adil şekilde olacağını düşünüyorum ifadelerini kullandı.
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 11:27 Kaynak: DHA
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