Spor ali şafak öztürk fenerbahçe maçını kazanmak istiyoruz - Son Dakika
Son Dakika Güncel Spor ali şafak öztürk fenerbahçe maçını kazanmak istiyoruz - Son Dakika

Spor ali şafak öztürk fenerbahçe maçını kazanmak istiyoruz

6 saat önce

Ali Şafak Öztürk: Fenerbahçe maçını kazanmak istiyoruzTolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA) - Fraport TAV Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, "Ligde son oynadığımız 5 maçta 3 galibiyet, 2 beraberliğimiz var. Fenerbahçe maçını kazanmak istiyoruz" dedi.

Ali Şafak Öztürk: Fenerbahçe maçını kazanmak istiyoruz

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA) - Fraport TAV Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, "Ligde son oynadığımız 5 maçta 3 galibiyet, 2 beraberliğimiz var. Fenerbahçe maçını kazanmak istiyoruz" dedi.

Fraport TAV Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, Süper Lig'in 24'üncü haftasında cumartesi günü sahalarında oynayacakları Fenerbahçe maçı hakkında konuştu. Başkanlığı döneminde Fenerbahçe karşılaşmalarının çoğunu kazandıklarını dile getiren Öztürk, "Bu maçta da kazanmak istiyoruz. Ligde son oynadığımız 5 maçta 3 galibiyet, 2 beraberliğimiz var. Fenerbahçe her zaman Fenerbahçe ama biz de Antalyasporuz" diye konuştu.

'KUPAYI KALDIRMAK İSTİYORUZ'

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde 4 Mart'ta Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacaklarını hatırlatan Öztürk, şunları söyledi:

"Kazanmak istiyoruz. Kupada buraya kadar geldik. Bırakmak istemiyoruz. İkinci kadromuzla buraya kadar geldik. Oynadığımız takımlar genelde as kadroya yakın kadroyla oynadı. Bu da takımımızın kaliteli olduğunu, sadece ilk 11 değil, bütün takımın, gençlerin kaliteli olduğunu gösteriyor. Bundan sonra da kenetlenme devam edecek ve kupayı kaldırmak istiyoruz."

TARAFTARA ÇAĞRI

Kırmızı-beyazlı kulübün başkanı Ali Şafak Öztürk, Fenerbahçe ve Alanyaspor karşılaşmaları için taraftarlarını Antalya Stadyumu'na davet etti. Fenerbahçe mücadelesi biletlerinin uygun fiyatta olduğunu belirten Öztürk, bu maçta tribünlerin tamamen dolmasını beklediklerini söyledi.

Spor ali şafak öztürk fenerbahçe maçını kazanmak istiyoruz

Ali Şafak Öztürk, Fenerbahçe, Antalya, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 12:00 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

66 milyon liralık destek, su ürünleri yetiştiricilerinin hesaplarına yarın yatırılacak
Bakan Albayrak'ın adını kullanarak dolandırıcılık yaptığı öne sürülen zabıta hakkında suç duyurusunda bulunuldu Ali Koç, Ersun Yanal ve futbolcular moral yemeğinde bir araya geldi Galatasaray'da Şener ile yollar ayrılıyor

Son Dakika Haberleri
18:39 Kerem Deveci: En karanlık anda size cesaret veren şey ideallerinizdir
18:38 Britney Spears dans video çekerken ayağını kırdı
17:42 Ece Erken'le yasak aşk yaşadığı iddia edilen o avukat konuştu!
17:08 Oyuncu Gül Korkmaz, Yasak Elma dizisine dahil oldu
16:43 Mersin Taşkuyu Mağarası dünya mirası olma yolunda

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2020 18:49:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Spor ali şafak öztürk fenerbahçe maçını kazanmak istiyoruz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]