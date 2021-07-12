"Spor Alışkanlığının Küçük Yaşlarda Kazandırılması Büyük Önem Taşıyor" - Son Dakika

6-14 yaş grubundaki çocuklara yönelik yedi farklı branşta ki eğitimlerine devam eden 2.Yaz Spor Okulunu ziyaret eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Spor alışkanlığının küçük yaşlarda kazandırılması büyük önem taşıyor." diye konuştu.

Yeşilyurt Belediyesine ait Mollakasım Mahallesindeki çim sahada devam eden futbol eğitimlerini yerinde takip eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, genç futbolcularla bir araya gelerek sohbet etti.

Gençlerin kötü alışkanlıklarından uzaklaştırılması ve spora yönlendirilmesi amacıyla faaliyetlerine başlayan 2.Yaz Spor Okullarında futbol, masa tenisi, basketbol, taek-wando, kick-boks, cimnastik ve voleybol branşlarında temel eğitimlerin verildiğini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, pandemi dönemi nedeniyle sınırlı sayıda başvuruların kabul edildiği Yaz Spor Okullarında 7 branşta toplam 770 sporcunun eğitim gördüğünü söyledi.

Pandemi döneminin ardından spor okullarında öğrencilerle yeniden buluşmaktan büyük bir memnuniyet duyduklarını belirten Başkan Çınar, "Gençlerimizin kötü alışkanlıklardan uzak bir ortamda sporla iç içe olması için sportif yatırımlara büyük bir destek sağlıyoruz. Pandemi dönemi nedeniyle bir yıl ara verdiğimiz spor okullarımıza bu yıl yeniden başladık. Okullarımıza şu ana kadar kayıt yaptıran toplam 770 öğrencimize sporun temel teknikleri öğretilmektedir. Geleceğin yıldızları ve yetenekli sporcularını yetiştiriyoruz." diye konuştu.

12 ay boyunca devam eden Futbol Okulunun yanı sıra 1 Temmuz itibariyle kapılarını sporculara açan 2.Yaz Spor Okullarında sporun tüm temel tekniklerinin profesyonel ekipler gözetiminde öğretildiğini belirten Başkan Çınar, " Belediye olarak sadece belirli hizmetleri yapmak değil, aynı zamanda sosyal belediyecilik anlamında da bu şehrin insanlarına her noktada dokunmak ve hizmet vermek zorundayız. Bu prensipten hareketle yola çıkarak çocuklarımızı erken yaşlarda sporla buluşturup,sosyalleşmesine destek olmak amacıyla sportif faaliyetlerimize ağırlık veriyoruz.Geleceğimiz ve umudumuz olan çocuklarımızın sağlıklı, dinamik, özgüveni yüksek bir hayat anlayışına sahip olmaları için sporla bütünleşmelerini sağlıyoruz. Çocuklarımızın enerjilerini doğru yönde kullanıp zamanlarını verimli geçirmeleri için imkanlarımızı seferber ettik. İnşallah küçük yaşta olmalarına rağmen büyük bir özveri ile mücadele ederek ileride iyi bir sporcu olmalarının yanı sıra vatanına, milletine ve çevresine yararlı iyi birer insan olacaklardır. Futbol okulumuz 12 ay boyunca hizmet verirken, gerek bizim tesislerimiz gerekse de farklı okullarımızda standartlara uygun alanlarda gerçekleşen spor okullarımız ise 30 Ağustos'a kadar devam edecektir. İnşallah çocuklarımız burada aldıkları alt yapı eğitimlerinin ardından gelecekte profesyonel takımlara kadar yükselip hayallerine ulaşacaklar.Miniklerimiz bu tür eğitimler sayesinde erken yaşlarda deneyim sahibi oluyorlar, yeni arkadaşlar edinerek sosyal hayatlarını zengin hale getiriyorlar. Malatya'da yetenekleriyle ön plana çıkmayı bekleyen çocuklarımızı bu eğitimlerle keşfedip ülke sporuna kazandırmayı hedefliyoruz.İki yıl önce kurduğumuz Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğümüz bünyesinde gerek fiziksel yatırımlar gerekse de sosyal sorumluluk projeleriyle toplumsal farkındalık yaratacak başarılı hizmetlerin altına imza attık.2021 yılı gençlik ve spor yılı olarak ilan ettik.Sportif yatırımlarımız ve eğitimlerimizin ardından 1.800 olan lisanslı sporcu sayımızı inşallah çok çalışarak 10 bine, toplam sporcu sayımızı da 30 bine çıkarmayı hedefliyoruz. Çocuklarımızın hangi branşa ilgi ve sevgisi varsa o alanda en güzel eğitimler almasını sağlıyoruz. Geçtiğimiz günlerde Yeşilyurt Güreş Sahamızın da temelini attık, burada da inşallah çok sayıda pehlivan yetiştireceğiz.Çocuklarımızı doğru, planlı ve sistematik bir eğitim süreciyle geleceğe ne kadar güzel hazırlayıp, onların enerjilerini dinamik ve sağlıklı bir hayatla bütünleştirirsek onlarda gelecekte memlekete, topluma ve geleceğe o denli güzel katkılar sunarlar.İlçe genelinde hizmete giren ya da yapımı devam eden spor tesislerimiz ve açtığımız spor okullarımız sayesinde kentimizden inşallah çok sayıda Milli Takım sporcusu çıkartacağız. Tüm sporcularımıza başarılar diliyorum." diye konuştu.

Yeşilyurt Belediyesi Yaz Spor Okulları'na katılan öğrenciler ise yaz tatillerinin eğlenceli ve dolu dolu geçtiğini ifade ederek kendilerine böyle bir imkanı sağladığı için Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'a teşekkür ettiler.