Üye Girişi
"Spor Alışkanlığının Küçük Yaşlarda Kazandırılması Büyük Önem Taşıyor" - Son Dakika

"Spor Alışkanlığının Küçük Yaşlarda Kazandırılması Büyük Önem Taşıyor"

12.07.2021 14:23

6-14 yaş grubundaki çocuklara yönelik yedi farklı branşta ki eğitimlerine devam eden 2.Yaz Spor Okulunu ziyaret eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Spor alışkanlığının küçük yaşlarda kazandırılması büyük önem taşıyor." diye konuştu.

6-14 yaş grubundaki çocuklara yönelik yedi farklı branşta ki eğitimlerine devam eden 2.Yaz Spor Okulunu ziyaret eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Spor alışkanlığının küçük yaşlarda kazandırılması büyük önem taşıyor." diye konuştu.

Yeşilyurt Belediyesine ait Mollakasım Mahallesindeki çim sahada devam eden futbol eğitimlerini yerinde takip eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, genç futbolcularla bir araya gelerek sohbet etti.

Gençlerin kötü alışkanlıklarından uzaklaştırılması ve spora yönlendirilmesi amacıyla faaliyetlerine başlayan 2.Yaz Spor Okullarında futbol, masa tenisi, basketbol, taek-wando, kick-boks, cimnastik ve voleybol branşlarında temel eğitimlerin verildiğini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, pandemi dönemi nedeniyle sınırlı sayıda başvuruların kabul edildiği Yaz Spor Okullarında 7 branşta toplam 770 sporcunun eğitim gördüğünü söyledi.

Pandemi döneminin ardından spor okullarında öğrencilerle yeniden buluşmaktan büyük bir memnuniyet duyduklarını belirten Başkan Çınar, "Gençlerimizin kötü alışkanlıklardan uzak bir ortamda sporla iç içe olması için sportif yatırımlara büyük bir destek sağlıyoruz. Pandemi dönemi nedeniyle bir yıl ara verdiğimiz spor okullarımıza bu yıl yeniden başladık. Okullarımıza şu ana kadar kayıt yaptıran toplam 770 öğrencimize sporun temel teknikleri öğretilmektedir. Geleceğin yıldızları ve yetenekli sporcularını yetiştiriyoruz." diye konuştu.

12 ay boyunca devam eden Futbol Okulunun yanı sıra 1 Temmuz itibariyle kapılarını sporculara açan 2.Yaz Spor Okullarında sporun tüm temel tekniklerinin profesyonel ekipler gözetiminde öğretildiğini belirten Başkan Çınar, " Belediye olarak sadece belirli hizmetleri yapmak değil, aynı zamanda sosyal belediyecilik anlamında da bu şehrin insanlarına her noktada dokunmak ve hizmet vermek zorundayız. Bu prensipten hareketle yola çıkarak çocuklarımızı erken yaşlarda sporla buluşturup,sosyalleşmesine destek olmak amacıyla sportif faaliyetlerimize ağırlık veriyoruz.Geleceğimiz ve umudumuz olan çocuklarımızın sağlıklı, dinamik, özgüveni yüksek bir hayat anlayışına sahip olmaları için sporla bütünleşmelerini sağlıyoruz. Çocuklarımızın enerjilerini doğru yönde kullanıp zamanlarını verimli geçirmeleri için imkanlarımızı seferber ettik. İnşallah küçük yaşta olmalarına rağmen büyük bir özveri ile mücadele ederek ileride iyi bir sporcu olmalarının yanı sıra vatanına, milletine ve çevresine yararlı iyi birer insan olacaklardır. Futbol okulumuz 12 ay boyunca hizmet verirken, gerek bizim tesislerimiz gerekse de farklı okullarımızda standartlara uygun alanlarda gerçekleşen spor okullarımız ise 30 Ağustos'a kadar devam edecektir. İnşallah çocuklarımız burada aldıkları alt yapı eğitimlerinin ardından gelecekte profesyonel takımlara kadar yükselip hayallerine ulaşacaklar.Miniklerimiz bu tür eğitimler sayesinde erken yaşlarda deneyim sahibi oluyorlar, yeni arkadaşlar edinerek sosyal hayatlarını zengin hale getiriyorlar. Malatya'da yetenekleriyle ön plana çıkmayı bekleyen çocuklarımızı bu eğitimlerle keşfedip ülke sporuna kazandırmayı hedefliyoruz.İki yıl önce kurduğumuz Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğümüz bünyesinde gerek fiziksel yatırımlar gerekse de sosyal sorumluluk projeleriyle toplumsal farkındalık yaratacak başarılı hizmetlerin altına imza attık.2021 yılı gençlik ve spor yılı olarak ilan ettik.Sportif yatırımlarımız ve eğitimlerimizin ardından 1.800 olan lisanslı sporcu sayımızı inşallah çok çalışarak 10 bine, toplam sporcu sayımızı da 30 bine çıkarmayı hedefliyoruz. Çocuklarımızın hangi branşa ilgi ve sevgisi varsa o alanda en güzel eğitimler almasını sağlıyoruz. Geçtiğimiz günlerde Yeşilyurt Güreş Sahamızın da temelini attık, burada da inşallah çok sayıda pehlivan yetiştireceğiz.Çocuklarımızı doğru, planlı ve sistematik bir eğitim süreciyle geleceğe ne kadar güzel hazırlayıp, onların enerjilerini dinamik ve sağlıklı bir hayatla bütünleştirirsek onlarda gelecekte memlekete, topluma ve geleceğe o denli güzel katkılar sunarlar.İlçe genelinde hizmete giren ya da yapımı devam eden spor tesislerimiz ve açtığımız spor okullarımız sayesinde kentimizden inşallah çok sayıda Milli Takım sporcusu çıkartacağız. Tüm sporcularımıza başarılar diliyorum." diye konuştu.

Yeşilyurt Belediyesi Yaz Spor Okulları'na katılan öğrenciler ise yaz tatillerinin eğlenceli ve dolu dolu geçtiğini ifade ederek kendilerine böyle bir imkanı sağladığı için Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'a teşekkür ettiler.

Spor Alışkanlığının Küçük Yaşlarda Kazandırılması Büyük Önem Taşıyor

Mehmet Çınar, Yeşilyurt, Futbol, Çınar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel 'Spor Alışkanlığının Küçük Yaşlarda Kazandırılması Büyük Önem Taşıyor' - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

İsrail zulmü bitmek bilmiyor! Kurşunların hedefi olan Filistinli gencin feryadı yürekleri dağladı 17:02 İsrail zulmü bitmek bilmiyor! Kurşunların hedefi olan Filistinli gencin feryadı yürekleri dağladı Masumlar Apartmanı'ndan sürpriz ayrılığı sonrası Farah Zeynep Abdullah'tan ilk açıklama: İnci'nin hikayesi tamamlanmıştı. 16:33 Masumlar Apartmanı'ndan sürpriz ayrılığı sonrası Farah Zeynep Abdullah'tan ilk açıklama: İnci'nin hikayesi tamamlanmıştı. CHP, 16:15 CHP, "Adayımız Kılıçdaroğlu'dur" dedi, Akşener'den yanıt gecikmedi: Saygıyla karşılarım
Korkunç kaza! Çim biçen kadın, inişe geçen uçağın çarpmasıyla feci şekilde can verdi 15:56 Korkunç kaza! Çim biçen kadın, inişe geçen uçağın çarpmasıyla feci şekilde can verdi Pınar Gültekin'in katili, 15:48 Pınar Gültekin'in katili, "Diri diri yakıldı" diyen Adli Tıp raporuna ilk yardım eğitimiyle karşı çıktı Metropoll Araştırması'nın erken seçim anketinden çıkan sonuç şaşkınlık yarattı, MHP en çok oy kaybeden parti oldu 14:55 Metropoll Araştırması'nın erken seçim anketinden çıkan sonuç şaşkınlık yarattı, MHP en çok oy kaybeden parti oldu
İstanbul'un göbeğinde akıl almaz görüntüler! Genç kadını sokak ortasında tekme tokat dövdüler 13:41 İstanbul'un göbeğinde akıl almaz görüntüler! Genç kadını sokak ortasında tekme tokat dövdüler Eski sevgilisine müstehcen görüntüleriyle şantaj yapmıştı! Videoyu arkadaşına da izletmiş 13:37 Eski sevgilisine müstehcen görüntüleriyle şantaj yapmıştı! Videoyu arkadaşına da izletmiş

Son Dakika Haberleri
17:02 İsrail zulmü bitmek bilmiyor! Kurşunların hedefi olan Filistinli gencin feryadı yürekleri dağladı
16:54 EURO 2020 hüsranla bitti! Kazandığımız para masrafları karşılamaya bile yetmedi
16:33 Masumlar Apartmanı'ndan sürpriz ayrılığı sonrası Farah Zeynep Abdullah'tan ilk açıklama: İnci'nin hikayesi tamamlanmıştı.
16:24 2,5 yıldır alıcısı çıkmayan otel yeniden satışa çıkarıldı
16:14 CHP, "Adayımız Kılıçdaroğlu'dur" dedi, Akşener'den yanıt gecikmedi: Saygıyla karşılarım
16:04 Rezaletin böylesi! Yıldız futbolcuya mide bulandıran saldırı
15:55 Korkunç kaza! Çim biçen kadın, inişe geçen uçağın çarpmasıyla feci şekilde can verdi
15:49 Kabus üstüne kabus! Hindistan'da ortaya çıkan Kappa varyantı ülkeleri alarma geçirdi
15:31 Caner Erkin ve Mert Hakan Youtube'u salladı! Eğlenceli anlar taraftarın beğenisini topladı
15:03 4 Büyükler buluşuyor! Başkanlar sorunları canlı yayında tartışacak
Milyonlarca emekli için büyük gün yarın! Hem zamlı maaş hem de ikramiye alarak çifte bayram yaşayacaklar Milyonlarca emekli için büyük gün yarın! Hem zamlı maaş hem de ikramiye alarak çifte bayram yaşayacaklar         
17:02
EURO 2020 hüsranla bitti! Kazandığımız para masrafları karşılamaya bile yetmedi EURO 2020 hüsranla bitti! Kazandığımız para masrafları karşılamaya bile yetmedi         
16:54
2,5 yıldır alıcısı çıkmayan otel yeniden satışa çıkarıldı 2,5 yıldır alıcısı çıkmayan otel yeniden satışa çıkarıldı         
16:25
Rezaletin böylesi! Yıldız futbolcuya mide bulandıran saldırı Rezaletin böylesi! Yıldız futbolcuya mide bulandıran saldırı         
16:05
Kabus üstüne kabus! Hindistan'da ortaya çıkan Kappa varyantı ülkeleri alarma geçirdi Kabus üstüne kabus! Hindistan'da ortaya çıkan Kappa varyantı ülkeleri alarma geçirdi         
15:49
Açık denizde tekneleri alabora olan gençler 2 saat sonra bölgedeki bir kaptan tarafından şans eseri kurtulabildi Açık denizde tekneleri alabora olan gençler 2 saat sonra bölgedeki bir kaptan tarafından şans eseri kurtulabildi         
15:14
Zonguldak'ın 45 yıllık hayali gerçek olacak! 30 dakikalık yol 5 dakikaya düşüyor Zonguldak'ın 45 yıllık hayali gerçek olacak! 30 dakikalık yol 5 dakikaya düşüyor         
14:21
SAS Holding önünde eylem! Yüksek kar vaadiyle büyük paralar yatırıp mağdur oldular SAS Holding önünde eylem! Yüksek kar vaadiyle büyük paralar yatırıp mağdur oldular         
13:38
13 yaşındaki çocuğun gözünün önünde boğulduğunu gören Işın Karaca yıkıldı: Kendimi hiç bu kadar işe yaramaz hissetmemiştim 13 yaşındaki çocuğun gözünün önünde boğulduğunu gören Işın Karaca yıkıldı: Kendimi hiç bu kadar işe yaramaz hissetmemiştim         
13:34
Çorumlu çiftçi tarlasını sürerken aslan ve kartal figürlü objeler buldu, ekipler dönemini araştıracak Çorumlu çiftçi tarlasını sürerken aslan ve kartal figürlü objeler buldu, ekipler dönemini araştıracak         
13:23
Bisikleti çalınan çocuğun gözyaşları yürek parçaladı! Hırsızlara sitem etti: Babam halde 3 kuruş para kazanıyor, ona da göz koyuyorlar Bisikleti çalınan çocuğun gözyaşları yürek parçaladı! Hırsızlara sitem etti: Babam halde 3 kuruş para kazanıyor, ona da göz koyuyorlar         
13:22
ABD'de kaçırılan Yasemin'den kötü haber geldi! Cansız bedeni ormanlık alanda bulundu ABD'de kaçırılan Yasemin'den kötü haber geldi! Cansız bedeni ormanlık alanda bulundu         
13:13
Fenerbahçeliler FIFA 22'nin kapağı için Mesut Özil'i birinci yapsa da EA, Mbappe'yi seçti Fenerbahçeliler FIFA 22'nin kapağı için Mesut Özil'i birinci yapsa da EA, Mbappe'yi seçti         
11:58
Yere yatırdıkları genci tekme ve yumruklarla dövdüler! Öfkeli grubun dehşet saçtığı anlar kamerada Yere yatırdıkları genci tekme ve yumruklarla dövdüler! Öfkeli grubun dehşet saçtığı anlar kamerada         
11:49
Yakın çevresine Yakın çevresine "Kaan'a tahammülüm kalmadı" demiş! Hadise, yeni sevgilisine ilanı aşk etti         
11:42
ABD 108 yıl sonra 56 dereceyle cehennemi yaşıyor! Ormanlar alev alev yanmaya başladı ABD 108 yıl sonra 56 dereceyle cehennemi yaşıyor! Ormanlar alev alev yanmaya başladı         
11:16
Super Mario 64'ün mühürlü bir kopyası 1.5 milyon dolara satıldı! Super Mario 64'ün mühürlü bir kopyası 1.5 milyon dolara satıldı!         
10:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2021 17:08:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: "Spor Alışkanlığının Küçük Yaşlarda Kazandırılması Büyük Önem Taşıyor" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement