Spor Alışkanlıklarına Yaklaşımı Değiştiren Adres

Stüdyo sahipleri Derya Açıkbaş ve Deniz Açıkbaş'ın ev sahipliğinde gerçekleşen açılış, alanında uzman isimlerin verdiği seminerler ile Başkent camiasına tanıtıldı. Beril Çavuşoğlu ile yoga etkinliği ile başlayan seminer programında; Çavuşoğlu, yoganın vücut üzerindeki etkilerinden bahsederek, düşünce gücünün yaşam üzerindeki etkilerine değindi. Fatma Arpacıoğlu ile Transformal Nefes seansı ile devam eden etkinlikte Arpacığlu doğru nefesin yaşam üzerindeki önemine vurgu yaptı. "Yarım nefes alarak eksik yaşamaktansa, dolu nefes alarak dolu dolu yaşamak istemez misiniz?" diyen Arpacıoğlu doğru nefes alma taktiklerini gösterdi.

İki öğün tek parça vurgusu

Bütünsellik ilkesinden yola çıkarak sağlıklı beslenmeye ve bedensel analizlere dair önemli notlar paylaşan Antrenör Rıdvan Kır, insan vücudunun yaradılış gereği 30-35 yaşları arasında sinyal vermeye başladığını söyledi. Kır "Testi kırıldıktan sonra değil öncesinde önlem almak gerek. Öğle yemeği vücut için çok zararlı. İki öğün ve tek parça yemek yiyin. Nişasta ile proteini birleştirmeyin. Süt içecek değil yemektir. Tek başına doyurucu olduğunu unutmayın" vurgusu yaptı. Etkinlik, Feng Shui Uzmanı Dilek Demirci ile 2019 Çin Astrolojisi semineri ile devam etti, Feng Shui felsefesinin yaşam üzerindeki etkilerini anlatan Demirci, 2019 yılının domuz yılı olduğunu söyledi. 2019 yılının para sıkıntısı getireceğini anlatan Demirci "Kuzey bölgesinde aşk vardır. Her ne yapıyorsanız niyetle yapın. Bekârsanız aşk köşesi oluşturun. 'Benimle birlikte olması için yapıyorum' niyetiyle yapın" dedi.

Kırmızıdan uzak durun

Aldea Füsun Dağlı 2019 enerjilerimiz konulu konuşmasında, kırmızıdan uzak durulması gerektiğini söyledi. Kırmızının ya denge bozduğunu ya da enerji verdiğini söyleyen Dağlı "Çocuklarda üstte değil, ayakkabı ya da pantolonda kırmızı tercih edin. Tükettiğiniz suya da çok dikkat edin. Ateşi hisseder hissetmez, suyun altına girin. Su içmek de duş almak da çok rahatlatır" vurgusu yaptı. Etkinlik, Astrolog Aylin Yıldız ile 2019 astroloji sohbeti ile son buldu. Yıldız, doğum haritasının, doğum saatinin önemine vurgu yaparak yükselen burç önemi yaptı.