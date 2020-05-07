SPOR Almanya'da futbol ligleri 16 Mayıs'ta başlıyor - Son Dakika

SPOR Almanya'da futbol ligleri 16 Mayıs'ta başlıyor

SPOR Almanya'da futbol ligleri 16 Mayıs'ta başlıyor - Almanya'da Bundesliga ve 2'nci Bundesliga'da 16 Mart'ta askıya alınan ligler, 2 aylık aranın ardından 16 Mayıs'ta başlayacak.

SPOR Almanya'da futbol ligleri 16 Mayıs'ta başlıyor - Almanya'da Bundesliga ve 2'nci Bundesliga'da 16 Mart'ta askıya alınan ligler, 2 aylık aranın ardından 16 Mayıs'ta başlayacak. Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını ile spor müsabakalarının tamamı ertelenen Avrupa'da liglerin açılma tarihleri yavaş yavaş belirleniyor. 16 Mart'ta askıya alınan Almanya Bundesliga'da, yapılan görüşmeler sonrası liglerin önümüzdeki hafta açılmasının kararlaştırıldığı açıklandı. Bundesliga CEO'su Christian Seifert, 16 Mayıs'ta oynanmaya başlanacak olan karşılaşmaların koronavirüs önlemleri kapsamında seyircisiz olarak oynatılacağını belirtti. Almanya Bundesliga'da önümüzdeki haftanın maçları şöyle 16 MAYIS CUMARTESİ 16.30 Dortmund - Schalke 04 16.30 RB Leipzig - Freiburg 16.30 Hoffenheim - Hertha Berlin 16.30 Fortuna Düsseldorf - Paderborn 16.30 Augsburg - Wolfsburg 19.30 Eintracht Frankfurt - Mönchengladbach 17 MAYIS PAZAR 16.30 Köln - Mainz 19.00 Union Berlin - Bayern Münih 18 MAYIS PAZARTESİ 21.30 Werder Bremen - Bayer Leverkusen

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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