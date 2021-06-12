Üye Girişi
SPOR Almanya'da futbolcu fabrikası FSV Duisburg - Son Dakika

SPOR Almanya'da futbolcu fabrikası FSV Duisburg

12.06.2021 09:53

Başkan Erol Ayar: Bizim için en önemli konu gençlerFSV Duisburg Kulübü Yöneticisi Haluk İnan: Amacımız, Türk gençlerini bir çatı altında toplamakTemel ELCİVAN / DUISBURG (Almanya), (DHA) - FSV Duisburg Kulübü Başkanı Erol Ayar, "Bizim için en önemli konu gençler.

Başkan Erol Ayar: Bizim için en önemli konu gençler

FSV Duisburg Kulübü Yöneticisi Haluk İnan: Amacımız, Türk gençlerini bir çatı altında toplamak

Temel ELCİVAN/ DUISBURG (Almanya), (DHA) - FSV Duisburg Kulübü Başkanı Erol Ayar, "Bizim için en önemli konu gençler. Gençlere sahip çıkmak önemli. El ele verdiğiniz zaman eminim 2'nci Lig'de de rahat oynarız. İnanın 1'inci Lig'e de çıkabiliriz, imkan var ama Türk işadamlarının bize destek olması lazım" dedi.

Almanya 5'inci Futbol Ligi ekiplerinden, Türk takımı FSV Duisburg Kulübü'nün başkanı Erol Ayar, kulüp ve projeleri hakkında Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu. Kendileri için en önemli şeyin gençler olduğuna vurgu yapan Ayar, "Gençlere sahip çıkmak önemli. Duisburg çok büyük bir Türk bölgesi. 50-60 kilometre içinde 1.3 milyon Türk yaşıyor. Bizim hedeflerimiz iş adamlarını bir araya toplamak, bir aile olmak, el ele vererek bir yerlere gelmek. Böyle yerlere gelmek için iş adamlarıyla birbirimize destek olmalıyız. Bugün sigortacı olur, birisi üretici olur, dernek olur... Hem burada kendilerine faydası olur hem de kulübe faydası olur. Şu an bizim bir projemiz var. İş adamlarını burada bir arada toplamak. Burada bir iş adamları derneği kuracağız. Onlarla beraber el ele verip daha iyi yerlere gelmek istiyoruz" diye konuştu.

"BİZ EL ELE VERDİKTEN SONRA İNANIN 1'İNCİ LİG'E DE ÇIKABİLİRİZ"

Kulüp binalarını yeni yaptıklarını söyleyen başkan Ayar, "Sahamız çok küçük. Şu an 18-19 genç takımımız var, artı 2 tane büyük birinci takım var. İki yeni saha yaptırıyoruz şu anda. Eminim bundan sonra daha da büyük bir toplum oluşacak burada. Bu emek işi. El ele verdiğimiz zaman eminim 2'nci Lig'de de rahat oynarız. Hamit Altıntop'un dediği gibi, biz el ele verdikten sonra inanın 1'inci Lig'e de çıkabiliriz, imkan var. 3 olsa bile önemli. Basamak basamak iyi yerlere gelmek, emin adımlarla bir yere gelmek önemli bizim için" açıklamasında bulundu.

İNAN: AMACIMIZ TÜRK GENÇLERİNİ BİR ÇATI ALTINDA TOPLAMAK

FSV Duisburg Kulübü Yöneticisi Haluk İnan ise yaptığı açıklamada, "Burada Türk vatandaşlarımız çoğunlukta. Biz de yönetici olarak amacımız Türk gençlerini bir çatı altında toplayıp, futbola merak göstermelerini istiyoruz. Ayrıca Türkiye'ye altyapı hazırlamak istiyoruz. Gençlerimizle birebir diyalog içerisindeyiz. Çok güzel çalışmalarımız var. Sağ olsunlar iş adamlarımız da elini taşın altına koyuyorlar. Güzel bir sinerji oluştu ve herkes destek için koşuyor, öyle söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.

SPOR Almanya'da futbolcu fabrikası FSV Duisburg
SPOR Almanya'da futbolcu fabrikası FSV Duisburg
SPOR Almanya'da futbolcu fabrikası FSV Duisburg
SPOR Almanya'da futbolcu fabrikası FSV Duisburg

Duisburg, Almanya, Türk, DHA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Almanya'da futbolcu fabrikası FSV Duisburg - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

ABD'de Floyd cinayetini kaydeden ve paylaşan kişiye Pulitzer ödülü verildi 10:13 ABD'de Floyd cinayetini kaydeden ve paylaşan kişiye Pulitzer ödülü verildi 09:57 "Kavaklıdere" marka davasında kazanan şarapçı oldu! Sirke üreten firma bu ismi kullanamayacak Tatil sezonunu açan Birkan Sokullu ve sevgilisi birbirini öpücüklere boğdu 09:46 Tatil sezonunu açan Birkan Sokullu ve sevgilisi birbirini öpücüklere boğdu
Genç kızdan örnek davranış! Belediye fazla para yatırınca parayı iade etmek istedi 09:42 Genç kızdan örnek davranış! Belediye fazla para yatırınca parayı iade etmek istedi Hakem, Zeki Çelik'in pozisyonuna neden penaltı vermedi? Olayın perde arkasında hakem değil yeni kural var 08:58 Hakem, Zeki Çelik'in pozisyonuna neden penaltı vermedi? Olayın perde arkasında hakem değil yeni kural var Yaya üst geçidine çıkıp oturan genç kadın ortalığı birbirine kattı! Uzun süre peşinden koşan bekçiler zor anlar yaşadı 01:46 Yaya üst geçidine çıkıp oturan genç kadın ortalığı birbirine kattı! Uzun süre peşinden koşan bekçiler zor anlar yaşadı
Sosyetik güzel Eda Taşpınar çıplak pozuyla ortalığı kasıp kavurdu 00:40 Sosyetik güzel Eda Taşpınar çıplak pozuyla ortalığı kasıp kavurdu Dardanel'den Milli Takım için tepki çeken reklam sloganı! Paylaşım apar topar silindi 22:30 Dardanel'den Milli Takım için tepki çeken reklam sloganı! Paylaşım apar topar silindi

Son Dakika Haberleri
18:19 Sergen Yalçın arkadaş kurbanı oluyordu! Şezlongda uzanan başarılı hoca büyük kazanın eşiğinden döndü
18:03 Tarsus Belediyesi, 15 ton karpuzu halka ücretsiz dağıttı
17:46 Assan Gıda satıldı! Türkiye'nin en büyük ketçap ve mayonez üreticisini, ABD'li Kraft Heinz satın aldı
17:44 İtalya maçı öncesi Türk taraftarlar, Roma sokaklarını tezahüratlar ve marşlarla inletti
17:34 Yalan beyanın suç olduğunu öğrendi! CHP'li eski başkanın tanığı ifadesini değiştirdi
17:27 Oyun dünyasında panik! EA Sports hacker saldırısına uğradı, FIFA 2021'in kaynak kodları çalındı
17:25 Belçika'nın EURO 2020 primi dudak uçuklattı! Şampiyonluk olursa tüm takıma 435'er bin euro dağıtılacak
17:08 At golünü Ay-Yıldızım coştur bizi! İşte Milli Takımımız'ın sahaya çıkması beklenenen ilk 11'i
16:53 Annelerimiz haklıymış! Bu gıdalarda böcek var
16:42 Hindistan'da ilginç düğün! Sosyalizm'in düğününe ağabeyleri Komünizm ve Leninizm de katılıyor
Türkiye EURO 2020'de gruptan nasıl çıkar? İşte tüm ihtimaller ve kalan maçlar Türkiye EURO 2020'de gruptan nasıl çıkar? İşte tüm ihtimaller ve kalan maçlar         
10:22
Müsilaj belasıyla boğuşan Marmara'da yeni tehlike! Ege'den gelen kimyasal atıklar denizi lağıma döndürebilir Müsilaj belasıyla boğuşan Marmara'da yeni tehlike! Ege'den gelen kimyasal atıklar denizi lağıma döndürebilir         
10:05
Rıdvan Dilmen'den olay yorum: İtalya ile 10 kez oynasak 9'unu kaybeder, 1'inde belki sürpriz yaparız Rıdvan Dilmen'den olay yorum: İtalya ile 10 kez oynasak 9'unu kaybeder, 1'inde belki sürpriz yaparız         
09:51
Rektörün kızı doktora sınavını kazanamayınca üniversitede ortalık karıştı Rektörün kızı doktora sınavını kazanamayınca üniversitede ortalık karıştı         
09:45
Hiç düşünmeden suya atladı, saniyelerle yarıştı! Gölde kaybolan yavru yunus balığının mucizevi kurtuluşu kamerada Hiç düşünmeden suya atladı, saniyelerle yarıştı! Gölde kaybolan yavru yunus balığının mucizevi kurtuluşu kamerada         
09:05
Aşılamada yeni yol! Bakan Koca adım adım anlattı, işte 3. doz için planlanan hibrit modeli Aşılamada yeni yol! Bakan Koca adım adım anlattı, işte 3. doz için planlanan hibrit modeli         
07:54
İtalyan taraftar, Türkiye maçının skorunu ve golleri atanları bildi! Paylaşımı binlerce etkileşim aldı İtalyan taraftar, Türkiye maçının skorunu ve golleri atanları bildi! Paylaşımı binlerce etkileşim aldı         
00:49
İtalya-Türkiye maçını anlatan Erdoğan Arıkan ve Levent Özçelik'e tepki yağdı İtalya-Türkiye maçını anlatan Erdoğan Arıkan ve Levent Özçelik'e tepki yağdı         
00:11
Kaza yapan sürücüden pes dedirten sözler: Her zaman alkollü yola çıkıyorum Kaza yapan sürücüden pes dedirten sözler: Her zaman alkollü yola çıkıyorum         
21:20
Bergen'i öldüren Halis Serbest'ten Bergen filmine tepki: İznim olmadan çekemezler Bergen'i öldüren Halis Serbest'ten Bergen filmine tepki: İznim olmadan çekemezler         
20:22
Çukur'un yerine geliyor! Üç Kuruş dizisinin başrolü Uraz Kaygılaroğlu oldu Çukur'un yerine geliyor! Üç Kuruş dizisinin başrolü Uraz Kaygılaroğlu oldu         
20:06
Bu hafta borsa kazandırdı, altın ve döviz kaybettirdi Bu hafta borsa kazandırdı, altın ve döviz kaybettirdi         
18:49
Asgari ücretle çalışıyorlardı, patron oldular! Girişimcilerin bu yılki ciro hedefi milyon TL Asgari ücretle çalışıyorlardı, patron oldular! Girişimcilerin bu yılki ciro hedefi milyon TL         
17:23
Ağrı kesici ve ateş düşürücüydü! Paranox isimli ilaç piyasadan toplatılıyor Ağrı kesici ve ateş düşürücüydü! Paranox isimli ilaç piyasadan toplatılıyor         
16:00
Vatandaş şikayet edince Cumhurbaşkanı Erdoğan belediye başkanını çağırarak söz aldı Vatandaş şikayet edince Cumhurbaşkanı Erdoğan belediye başkanını çağırarak söz aldı         
14:21
Karaburun Belediyesi, SİT alanına inşaat yaptıkları iddiasıyla Çukur'un oyuncularından şikayetçi oldu! Aras Bulut İynemli'den jet açıklama geldi Karaburun Belediyesi, SİT alanına inşaat yaptıkları iddiasıyla Çukur'un oyuncularından şikayetçi oldu! Aras Bulut İynemli'den jet açıklama geldi         
14:20
Peker'in videolarında ismi geçiyordu! Taner Ay'ın babası, KKTC Düsseldorf Fahri Temsilcisi görevinden alındı Peker'in videolarında ismi geçiyordu! Taner Ay'ın babası, KKTC Düsseldorf Fahri Temsilcisi görevinden alındı         
13:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2021 10:38:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: SPOR Almanya'da futbolcu fabrikası FSV Duisburg - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement