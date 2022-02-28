SPOR Alp Disiplini Şaban Anşin 2'nci Etap Yarışları Bingöl'de başladı - Son Dakika

SPOR Alp Disiplini Şaban Anşin 2'nci Etap Yarışları Bingöl'de başladı

Aziz ÖNAL/BİNGÖL,(DHA)- Türkiye Kayak Federasyonu tarafından düzenlenen, Alp Disiplini Şaban Anşin 18 Yaş Altı ve Büyükler 2'nci Etap Yarışları Bingöl'de başladı.

Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, "Buradan iyi sporcular çıkaracağız. Bundan sonra Erzurum'dayız. İnşallah uluslararası bir yarış da Bingöl'e nasip olur. Ambiyans güzel, inşallah hep birlikte bunu başarırız" dedi.

Merkez Dikme Köyü'ndeki 2 bin 500 rakımlı Hesarek Kayak Merkezi'nde düzenlenen Alp Disiplini Şaban Anşin 2'nci Etap kayak yarışmalarına 18 ilden 102 sporcu katıldı. Sporcular, ilk günde slalom yarışlarında mücadele etti. Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, gazetecilere yaptığı açıklamada, Bingöl'ün çok güzel bir kent olduğunu ve kendisinin de sporcuyken burada yarıştığını söyledi. Bu yarışları daha önce Sivas ve Erzincan'da yaptıklarını dile getiren Oto, gelecek yıl da Bitlis'te yarış düzenlemeyi planladıklarını aktardı. Oto, Doğu Anadolu Bölgesi illerini tanıtmayı hedeflediklerini aktararak, "Buradan iyi sporcular çıkaracağız. Bundan sonra Erzurum'dayız. İnşallah uluslararası bir yarış da Bingöl'e nasip olur. Ambiyans güzel, inşallah hep birlikte bunu başarırız" ifadelerini kullandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Mahmut Danayiyen de bu yarışmanın Bingöl için büyük bir şans olduğunu kaydetti. Hesarek Kayak Merkezi'nin Doğu Anadolu Bölgesi'nin nadide kayak merkezilerinden olduğunu dile getiren Danayiyen, "Gerek başkanımız gerekse teknik heyet, pistimizi beğendi. Yarışmalara çok uygun olduğunu söylediler. İnşallah bu bizim için bir şans olacak" diye konuştu.