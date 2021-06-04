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SPOR Alpa Gun'dan milli takıma özel şarkı - Son Dakika

SPOR Alpa Gun'dan milli takıma özel şarkı

04.06.2021 10:05

Alpa Gun'dan milli takıma özel şarkıÜnlü sanatçı Alper Şendilmen Türk Milli Takımı ne kadar ileriye giderse biz de o kadar gurur duyuyoruzUğur DEMİRKIRDI - Serhan TÜRK - BERLİN DHA -Almanya'nın Berlin kentindeki gurbetçi şarkıcı Alper Şendilmen, A Milli Futbol Takımı için 'TürkiyEM' adlı...

Alpa Gun'dan milli takıma özel şarkı

Ünlü sanatçı Alper Şendilmen Türk Milli Takımı ne kadar ileriye giderse biz de o kadar gurur duyuyoruz

Uğur DEMİRKIRDI - Serhan TÜRK - BERLİN DHA -

Almanya'nın Berlin kentindeki gurbetçi şarkıcı Alper Şendilmen, A Milli Futbol Takımı için 'TürkiyEM' adlı beste yaptı. 'Alpa Gun' lakabıyla tanınan ünlü şarkıcı, Türk Milli Takımı ne kadar ileriye giderse biz de o kadar gurur duyuyoruz dedi.

Doğup büyüdüğü Almanya'da çok tanınan ve şarkıları milyonlarca kez izlenen Alpa Gun lakaplı şarkıcı Alper Şendilmen, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda mücadele edecek A Milli Futbol Takımı için 'TürkiyEM' adlı şarkı besteledi. Besteyi kendi sosyal medya hesabından da yayınlayarak futbolseverlerin beğenisine sunan Şendilmen, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

Milli Takım'ın aldığı her başarılı sonuçta gurur duyduklarını belirten ünlü şarkıcı, milli takım İçin hazırladığı ve klibini de çektiği şarkının hikayesini şöyle anlattı

Bizler müzisyen insanlarız. Türk Milli Takımı ne kadar ileriye giderse biz de o kadar gurur duyuyoruz. Fransa'daki 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda da bir şarkı yapmıştım. O da Türkçe-Almanca karışık bir parçaydı. Nakaratı Türkçe, sözleri Almanca idi. Sonrasında ise bütün sözlerinin Türkçe olduğu hareketli bir parça yapmayı düşündüm. O an kağıt kalemi alıp bu şarkıyı yazdım.

BU ŞAMPİYONADA UMUDUMUZ BÜYÜK

Takımda tecrübeli isimlerin olduğunu ifade eden Şendilmen, Bu şampiyonada umudumuz büyük. Eskisi gibi değil. 1980 doğumluyum ve Rıza Çalımbay dönemlerini biliyorum. O zamanlar bile milli maça çıktığımız zaman gurur verici bir şeydi. Şimdi ise nerelere geldik. Oyuncularımız, Avrupa tecrübesine sahip isimler. Herkes kendi liginde şampiyonluk elde etmiş futbolcular. O tecrübeyle milli takıma yeni bir güç doğdu. Bu tabii ki aldığımız sonuçlardan da belli. Fransa ve Hollanda maçlarında da bunu gördük. Kısacağı umudumuz büyük diye konuştu.

Milli Takım'ın şampiyonadaki ilk maçı olan İtalya karşısında iyi bir sonuç alacağına inandığını vurgulayan Alpa Gun, Her futbolcumuza çok güveniyorum. Defansımız da zaten çakı gibi. Mesela Merih Demiral Juventus'ta iyi bir performans sergiliyor. Hakan Çalhanoğlu da İtalya'da süper performansla oynuyor. Burak Yılmaz da zaten Fransa'yı titretti. Bunlar bizim çok gurur verici şeyler. Onlar ne kadar seviniyorsa, bizler de o kadar mutlu, sevinçli ve umutluyuz. İnşallah ilk maçımız olan İtalya karşısında güzel bir sonuçla turnuvaya başlayacağız şeklinde konuştu.

Kendi youtube hesabı olan Alpa Gun'da yayınlanan TürkiyEM şarkısının sözleri şöyle;

Of of gökyüzünde dalgalanan parlayan Türk Bayrağı, sahaları titreten onbiri bir Aslan parçası

Türk'ün Türk'ten başka dostu olmazmış Allah Allah vurup geçer Türkiye of of

Of of gururumuz, millimiz Avrupa'ya kükrer, arkamızda dağ gibi koskoca Şenol Güneş

Rakiplerimiz karşımızda titrer Allah Allah vurup geçer Türkiye of of

Of of kırmızı beyaz renkli formanın üstünde Ay Yıldız, bize düşman gözüyle bakana yoktur saygımız

Türk'ün sesi tüm dünyaya haykırır Allah Allah vurup geçer TürkiyEM of of

SPOR Alpa Gun'dan milli takıma özel şarkı
SPOR Alpa Gun'dan milli takıma özel şarkı
SPOR Alpa Gun'dan milli takıma özel şarkı
SPOR Alpa Gun'dan milli takıma özel şarkı

Almanya, Milli, Şarkı, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Alpa Gun'dan milli takıma özel şarkı - Son Dakika


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