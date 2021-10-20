Alpaslan Öztürk: "Lider geldik, lider dönmek istiyoruz" - Son Dakika

Galatasaraylı oyuncu Alpaslan Öztürk, UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda oynanacakları Lokomotiv Moskova maçı öncesi yaptığı açıklamada, "Lider geldik, lider dönmek istiyoruz" dedi.

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda Rusya ekibi Lokomotiv Moskova ile oynayacakları maç öncesi Galatasaraylı oyuncu Alpaslan Öztürk, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Galatasaray'ın ve Fatih Terim'in olduğu her yerde iddianın olduğunu ifade eden başarılı savunma oyuncusu, "Takımdaşlık çok iyi durumda. Galatasaray'ın ve Fatih Terim'in olduğu yerde zaten iddialıyız. Şu anda lideriz. Buraya lider olarak geldik ve lider olarak buradan ayrılmayı düşünüyoruz" diye konuştu.

Galatasaraylı oyuncu Alpaslan Öztürk, UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda oynanacakları Lokomotiv Moskova maçı öncesi yaptığı açıklamada, "Lider geldik, lider dönmek istiyoruz" dedi.

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda Rusya ekibi Lokomotiv Moskova ile oynayacakları maç öncesi Galatasaraylı oyuncu Alpaslan Öztürk, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Galatasaray'ın ve Fatih Terim'in olduğu her yerde iddianın olduğunu ifade eden başarılı savunma oyuncusu, "Takımdaşlık çok iyi durumda. Galatasaray'ın ve Fatih Terim'in olduğu yerde zaten iddialıyız. Şu anda lideriz. Buraya lider olarak geldik ve lider olarak buradan ayrılmayı düşünüyoruz" diye konuştu.

"ŞU ANKİ PERFORMANSIMDAN MEMNUNUM"

Şu andaki performansından mutlu olduğunu ifade eden Alpaslan Öztürk, "Sağ olsun hocam forma forma şansı veriyor. Şu anki performansımdan memnunum; ama aslında hocama sormak lazım bunu. Galatasaray'da olduğum için mutluyum. Fatih hocamla birlikte çalışma fırsatını elde ettiğim için mutluyum. Hocam ne zaman nasıl görev verirse ben her zaman hazırım" ifadelerini kullandı.

Rakip takımın hangi oyuncularla sahaya çıkacağının önemli olmadığını söyleyen Öztürk, "Lokomotiv takımının oyuncuları bizi pek ilgilendirmiyor. Buraya bu maçı kazanmak için geldik. Yarın onlardan ve bizden kim oynarsa oynasın güzel bir maç olacağını umuyorum. İyi bir rakip Lokomotiv. Avrupa deneyimleri olan bir takım. O yüzden yarın güzel bir maç olacağını umuyorum" diyerek sözlerini noktaladı.

Şu andaki performansından mutlu olduğunu ifade eden Alpaslan Öztürk, "Sağ olsun hocam forma forma şansı veriyor. Şu anki performansımdan memnunum; ama aslında hocama sormak lazım bunu. Galatasaray'da olduğum için mutluyum. Fatih hocamla birlikte çalışma fırsatını elde ettiğim için mutluyum. Hocam ne zaman nasıl görev verirse ben her zaman hazırım" ifadelerini kullandı.

Rakip takımın hangi oyuncularla sahaya çıkacağının önemli olmadığını söyleyen Öztürk, "Lokomotiv takımının oyuncuları bizi pek ilgilendirmiyor. Buraya bu maçı kazanmak için geldik. Yarın onlardan ve bizden kim oynarsa oynasın güzel bir maç olacağını umuyorum. İyi bir rakip Lokomotiv. Avrupa deneyimleri olan bir takım. O yüzden yarın güzel bir maç olacağını umuyorum" diyerek sözlerini noktaladı.

(İHA)