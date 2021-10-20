Üye Girişi
Alpaslan Öztürk: "Lider geldik, lider dönmek istiyoruz" - Son Dakika

Alpaslan Öztürk: "Lider geldik, lider dönmek istiyoruz"

20.10.2021 20:19
Alpaslan Öztürk:

Galatasaraylı oyuncu Alpaslan Öztürk, UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda oynanacakları Lokomotiv Moskova maçı öncesi yaptığı açıklamada, "Lider geldik, lider dönmek istiyoruz" dedi.

Galatasaraylı oyuncu Alpaslan Öztürk, UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda oynanacakları Lokomotiv Moskova maçı öncesi yaptığı açıklamada, "Lider geldik, lider dönmek istiyoruz" dedi.

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda Rusya ekibi Lokomotiv Moskova ile oynayacakları maç öncesi Galatasaraylı oyuncu Alpaslan Öztürk, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Galatasaray'ın ve Fatih Terim'in olduğu her yerde iddianın olduğunu ifade eden başarılı savunma oyuncusu, "Takımdaşlık çok iyi durumda. Galatasaray'ın ve Fatih Terim'in olduğu yerde zaten iddialıyız. Şu anda lideriz. Buraya lider olarak geldik ve lider olarak buradan ayrılmayı düşünüyoruz" diye konuştu.

Galatasaraylı oyuncu Alpaslan Öztürk, UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda oynanacakları Lokomotiv Moskova maçı öncesi yaptığı açıklamada, "Lider geldik, lider dönmek istiyoruz" dedi.

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda Rusya ekibi Lokomotiv Moskova ile oynayacakları maç öncesi Galatasaraylı oyuncu Alpaslan Öztürk, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Galatasaray'ın ve Fatih Terim'in olduğu her yerde iddianın olduğunu ifade eden başarılı savunma oyuncusu, "Takımdaşlık çok iyi durumda. Galatasaray'ın ve Fatih Terim'in olduğu yerde zaten iddialıyız. Şu anda lideriz. Buraya lider olarak geldik ve lider olarak buradan ayrılmayı düşünüyoruz" diye konuştu.

"ŞU ANKİ PERFORMANSIMDAN MEMNUNUM"

Şu andaki performansından mutlu olduğunu ifade eden Alpaslan Öztürk, "Sağ olsun hocam forma forma şansı veriyor. Şu anki performansımdan memnunum; ama aslında hocama sormak lazım bunu. Galatasaray'da olduğum için mutluyum. Fatih hocamla birlikte çalışma fırsatını elde ettiğim için mutluyum. Hocam ne zaman nasıl görev verirse ben her zaman hazırım" ifadelerini kullandı.

Rakip takımın hangi oyuncularla sahaya çıkacağının önemli olmadığını söyleyen Öztürk, "Lokomotiv takımının oyuncuları bizi pek ilgilendirmiyor. Buraya bu maçı kazanmak için geldik. Yarın onlardan ve bizden kim oynarsa oynasın güzel bir maç olacağını umuyorum. İyi bir rakip Lokomotiv. Avrupa deneyimleri olan bir takım. O yüzden yarın güzel bir maç olacağını umuyorum" diyerek sözlerini noktaladı.

Şu andaki performansından mutlu olduğunu ifade eden Alpaslan Öztürk, "Sağ olsun hocam forma forma şansı veriyor. Şu anki performansımdan memnunum; ama aslında hocama sormak lazım bunu. Galatasaray'da olduğum için mutluyum. Fatih hocamla birlikte çalışma fırsatını elde ettiğim için mutluyum. Hocam ne zaman nasıl görev verirse ben her zaman hazırım" ifadelerini kullandı.

Rakip takımın hangi oyuncularla sahaya çıkacağının önemli olmadığını söyleyen Öztürk, "Lokomotiv takımının oyuncuları bizi pek ilgilendirmiyor. Buraya bu maçı kazanmak için geldik. Yarın onlardan ve bizden kim oynarsa oynasın güzel bir maç olacağını umuyorum. İyi bir rakip Lokomotiv. Avrupa deneyimleri olan bir takım. O yüzden yarın güzel bir maç olacağını umuyorum" diyerek sözlerini noktaladı.

(İHA)

Alpaslan Öztürk: Lider geldik, lider dönmek istiyoruz

Lokomotiv Moskova, Alpaslan Öztürk, Galatasaray, UEFA, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Alpaslan Öztürk: 'Lider geldik, lider dönmek istiyoruz' - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 20:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bir avuç ülke" sözleri Rusya'yı kızdırdı: Kabul edilebilir değil Rusya'da çılgın maç! Leicester City'nin forveti attığı gol sayısıyla tarihe geçti 20:08 Rusya'da çılgın maç! Leicester City'nin forveti attığı gol sayısıyla tarihe geçti YPG'yi Türkiye korkusu sardı! Teröristler, operasyon sinyali sonrası mevzileri güçlendirmeye başladı 19:20 YPG'yi Türkiye korkusu sardı! Teröristler, operasyon sinyali sonrası mevzileri güçlendirmeye başladı
Lokomotiv maçı öncesi Fatih Terim'den UEFA'ya tepki: Böyle bir mantığı anlamış değilim 19:03 Lokomotiv maçı öncesi Fatih Terim'den UEFA'ya tepki: Böyle bir mantığı anlamış değilim Konya'da 7 kişilik aileyi katleden Mehmet Altun'un 7 kez ağırlaştırılmış müebbet hapisi istendi 18:03 Konya'da 7 kişilik aileyi katleden Mehmet Altun'un 7 kez ağırlaştırılmış müebbet hapisi istendi Bu görüntü Türkiye'de çekildi! İnşaattan düşen işçinin canını emniyet halatı kurtardı 17:35 Bu görüntü Türkiye'de çekildi! İnşaattan düşen işçinin canını emniyet halatı kurtardı
İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener'den 15:51 İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener'den "asgari ücret, vergiden muaf tutulsun" talebi Kahramankazan'dan DEVA Genel Başkanı Babacan'a tepki: Seni davar çobanı olarak bile tutmazlardı 14:54 Kahramankazan'dan DEVA Genel Başkanı Babacan'a tepki: Seni davar çobanı olarak bile tutmazlardı

Son Dakika Haberleri
18:43 Son dakika! Van'da, 3.8 ve 4,1 büyüklüğünde iki deprem yaşandı
18:21 Haluk Bayraktar'dan, duygulandıran paylaşım! Özdemir Bayraktar'ın kulağa küpe olarak sıklıkla anlattığı hikayeyi paylaştı
18:19 Riva'daki kritik toplantıda neler konuşuldu? Burak Elmas tüm detayları anlattı
18:06 Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarları esecek! Yıldız futbolcular tek tek vedaya hazırlanıyor
18:03 Kılıçdaroğlu, Arınç'ın "CHP'nin oyları artıyor" yorumuna cevap verdi: Gerçeği gördüğü için çok mutluyuz
18:02 Konya'da 7 kişilik aileyi katleden Mehmet Altun'un 7 kez ağırlaştırılmış müebbet hapisi istendi
17:37 Tutuklu yargılanan Halil Falyalı hastanede tedavi altına alındı
17:36 Herkes bu ameliyatı bekliyordu! İşte domuz böbreğinin ölü bir insana nakil işleminin ilk sonuçları
17:12 Son dakika:Bitcoin 66 bin 100 dolar seviyesinin üzerine çıkararak yeni bir rekor kırdı
17:04 Galatasaray'dan transferde yılın atağı! Sevilen eski futbolcu Felipe Melo geri gelebilir
El değiştiren Newcastle United'da cübbe ve sarık krizi: Arap giysileri giyerek gelmeyin El değiştiren Newcastle United'da cübbe ve sarık krizi: Arap giysileri giyerek gelmeyin         
20:47
DSÖ'den endişelendiren korona raporu: Türkiye, İngiltere ve Rusya'da vakalar artıyor DSÖ'den endişelendiren korona raporu: Türkiye, İngiltere ve Rusya'da vakalar artıyor         
20:35
Ekrem İmamoğlu eylem yapan öğrencilerin taleplerini yerine getirdi Ekrem İmamoğlu eylem yapan öğrencilerin taleplerini yerine getirdi         
19:36
Şamil Tayyar, Bülent Arınç'a ateş püskürdü: Kodese tıkılacağını düşünüyorsan neden AK Parti'de duruyorsun? Şamil Tayyar, Bülent Arınç'a ateş püskürdü: Kodese tıkılacağını düşünüyorsan neden AK Parti'de duruyorsun?         
19:13
İbrahim Erkal'ın belgeselinin gala gecesinde anne Erkal'a büyük saygısızlık İbrahim Erkal'ın belgeselinin gala gecesinde anne Erkal'a büyük saygısızlık         
18:54
Herkes bu ameliyatı bekliyordu! İşte domuz böbreğinin ölü bir insana nakil işleminin ilk sonuçları Herkes bu ameliyatı bekliyordu! İşte domuz böbreğinin ölü bir insana nakil işleminin ilk sonuçları         
17:37
Kavgayı ayırmak isterken yediği Osmanlı tokadıyla neye uğradığını şaşırdı! O anlar saniye saniye kamerada Kavgayı ayırmak isterken yediği Osmanlı tokadıyla neye uğradığını şaşırdı! O anlar saniye saniye kamerada         
16:06
Sibel Can'ın oğlu, iki kadınla otele girerken yakalandı Sibel Can'ın oğlu, iki kadınla otele girerken yakalandı         
15:50
Ayağına kıymık batan adam, enfeksiyon sebebiyle hayatını kaybetti Ayağına kıymık batan adam, enfeksiyon sebebiyle hayatını kaybetti         
14:53
Canlı yayında spikerin haber sunduğu esnada arkada cinsel içerikli film oynattılar Canlı yayında spikerin haber sunduğu esnada arkada cinsel içerikli film oynattılar         
14:21
Restoranda Restoranda "Köpeğin bana değdi" kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 1 ağır yaralı         
13:44
Hande Sarıoğlu göğüs dekolteli fotoğrafını paylaştı, sosyal medyada yorum yağdı Hande Sarıoğlu göğüs dekolteli fotoğrafını paylaştı, sosyal medyada yorum yağdı         
13:43
Azerbaycan - İran arasındaki kriz tırmanıyor! Sınır kapısında 10 kilometrelik kuyruk oluştu Azerbaycan - İran arasındaki kriz tırmanıyor! Sınır kapısında 10 kilometrelik kuyruk oluştu         
12:42
Dünya bu videoyu konuşuyor! Ormanda görünen kurt adam, kendisini çeken kameraya saldırdı Dünya bu videoyu konuşuyor! Ormanda görünen kurt adam, kendisini çeken kameraya saldırdı         
12:37
Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'den cesur pozlar! Arka arkaya derin yırtmaçlı elbiseli pozlarını paylaştı Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'den cesur pozlar! Arka arkaya derin yırtmaçlı elbiseli pozlarını paylaştı         
11:04
Mbappe, Messi'nin penaltı kullanmasına izin vermeyerek bir gecede nefret edilen adam olmayı başardı Mbappe, Messi'nin penaltı kullanmasına izin vermeyerek bir gecede nefret edilen adam olmayı başardı         
09:09
Rus milletvekilinden şaşırtan Türkiye önerisi: Bekar kadınları oraya göndermeyelim Rus milletvekilinden şaşırtan Türkiye önerisi: Bekar kadınları oraya göndermeyelim         
01:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2021 20:56:11. #1.13#
SON DAKİKA: Alpaslan Öztürk: "Lider geldik, lider dönmek istiyoruz" - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement