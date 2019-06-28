SPOR Alper Potuk'un tezkere sevinci
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SPOR Alper Potuk'un tezkere sevinciMesut MADANBURDUR, (DHA) -Burdur'da 21 günlük bedelli askerlik görevini yapan Fenerbahçenin başarılı futbolcusu Alper Potuk, tezkere sevinci yaşadı.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 02:19 Kaynak: DHA
SPOR Alper Potuk
'un tezkere sevinci
Mesut MADANBURDUR, (DHA
) - Burdur
'da 21 günlük bedelli
askerlik görevini yapan Fenerbahçenin başarılı futbolcusu Alper Potuk, tezkere sevinci yaşadı.
Burdur 58. Piyade
Eğitim Alayı'nda 21 gün bedelli askerlik görevini yapan Fenerbahçeli futbolcu Alper Potuk, bu sabah Binbaşı Maruf Kışlası'nda düzenlenen törende yemin etti. Alper Potuk'u yemin töreninde annesi Yurdagül, babası Mustafa ve ağabeyi Emrah
Potuk yalnız bırakmadı. Alper Potuk yemin töreninden sonra yakınlarıyla hasret giderdi. Alper Potuk güzel bir askerlik dönemi geçirdiğini söyledi. Baba Mustafa Potuk ise Gururluyuz, mutluyuz. Allahımıza bin şükür bugünleri gösterdiği için dedi.
Kışladan çıkan Potuk, ailesiyle bir mekanda yemek yedi, hayranlarıyla fotoğraf çektirdi.
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