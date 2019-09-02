Son Dakika Haberleri: Spor altay bayındır şampiyonluk yolunda emin adımlarla yürüyoruz
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Spor altay bayındır şampiyonluk yolunda emin adımlarla yürüyoruz

10 saat önce

SPOR Altay Bayındır Şampiyonluk yolunda emin adımlarla yürüyoruz"Taraftar her daim bizi destekliyor""Önemli olan yapılan hataları en aza indirgemektir"Mustafa AKIN - Serhan TÜRK İstanbul,(DHA) - Süper Lig'in 3'üncü haftasında Fenerbahçe, Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı.

SPOR Altay Bayındır Şampiyonluk yolunda emin adımlarla yürüyoruz

"Taraftar her daim bizi destekliyor"

"Önemli olan yapılan hataları en aza indirgemektir"

Mustafa AKIN - Serhan TÜRK İstanbul,(DHA) - Süper Lig'in 3'üncü haftasında Fenerbahçe, Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Fenerbahçe'nin genç kalecisi Altay Bayındır, şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerlemek istediklerini ifade etti.

Takımın soyunma odasına girdiğindeki üzüntüden bahseden Altay Bayındır, "Maçtan önce ben şunu söylemek istiyorum. Maç sonu soyunma odasına girdiğimizde takımımızın göstermiş olduğu üzüntü, tabii ki çok üzüldük ama bu beni sevindirdi. Ben gördüm ki biz gerçekten de şampiyonluğa kilitlenmişiz. Bu yolda emin adımlarla yürüyoruz. Bugün 3 puana çok yakındık ama 1 puan aldık. Son vuruşlarımızı daha dikkatli yapsaydık, 3 puanı almış olacaktık. Önümüzdeki hafta milli takım arası, bu arayı en iyi şekilde değerlendirip Alanya maçına konsantre olup o karşılaşmayı en iyi şekilde oynayıp aldığımız puanlarla şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerlemek istiyoruz" dedi.

"TARAFTAR HER DAİM BİZİ DESTEKLİYOR"

Sarı-lacivertli taraftarın sezon başından beri arkalarında olduğunu kaydeden Altay, "Onlara buradan çok teşekkür ediyorum. Her daim bizi destekliyorlar. Bizi desteklemeye devam etsinler. İnşallah bu camia sezon sonunda kendine yakışır şekilde şampiyonluk kutlaması yapacaktır" diye konuştu.

"ÖNEMLİ OLAN YAPILAN HATALARI EN AZA İNDİRGEMEKTİR"

Altay, Trabzonspor'un bulduğu golle alakalı olarak ise "Yediğim golü hocamızla birlikte değerlendireceğiz. Önemli olan yapılan hataları en aza indirgemektir" ifadelerini kullandı.

Trabzonspor, Bayındır, Altay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 01:02 Kaynak: DHA
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