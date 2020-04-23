SPOR Altay'da 23 Nisan coşkusu - Son Dakika

TFF 1'inci Lig'deki İzmir temsilcilerinden Altay, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı coşkuyla kutladı.

Koranavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı günde siyah-beyazlı kulüp, bayram coşkusunu sosyal medya hesaplarından yansıttı. Altay Profesyonel Şube Sorumlusu Hilmi Bozok, teknik direktör Yalçın Koşukavak, sportif direktör Murat Uluç, A takım futbolcuları ve aileleri, spor okullarında forma giyen öğrenciler ve Altaylı minik taraftarlar çektikleri videolarla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı unutmadı.

Başkan Özgür Ekmekçioğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajında şu ifadeleri kullandı:

"23 Nisan, Türk Milleti'nin kendi geleceğini belirlediği, egemenliğin millet iradesine bırakıldığı ve milletin bağımsızlığını tüm dünyaya haykırdığı, Türk tarihinin önemli dönüm noktalarından birisidir. Türkiye Büyük Millet Meclisimiz tam bir asırdır Türk Milleti'nin iradesinin tescil ettiği yerdir. En umutsuz günlerimizde bile gönlümüzü bayram yerine çeviren bu mutlu günün mimarı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve onun kahraman silah arkadaşlarını şükranla, rahmetle anıyoruz. Yarının teminatı olan çocuklarımıza yarının gözüyle bakalım ki yarınlarımız aydınlık olsun. 23 Nisan kutlu olsun."