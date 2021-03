Altay'da Paixao tarih yazacak - Son Dakika

Spor Toto 1'inci Lig'de Altay formasıyla ilk yılında 29, ikinci yılında 22 gol atarak iki kez gol kralı olan, bu sezon da attığı 19 golle yine zirvede yer alan Portekizli forvet Marco Paixao, üst üste üçüncü kez gol kralı olması halinde lig tarihinde bir ilke imza atacak. Kulüp tarihinde 146 gol atan Mustafa Denizli ve 72 golü bulunan Reha Kapsal'ın ardından 71 golle en golcü üçüncü oyuncu olan Marco Paixao, 2 gol daha kaydetmesi halinde Kapsal'ı geride bırakacak. "Bu sayılara ulaştığım için çok mutluyum ve kendimle gurur duyuyorum" diyen 36 yaşındaki usta santrfor, Demirören Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, "Kulübe ilk geldiğimde bu kadarını hayal edemezdim. Ama lig ve kulüp tarihinde listelere girmek bir ayrıcalık. Attığım gollerin bir anlam ifade edebilmesi için Büyük Altay'ın Süper Lig'e çıkması lazım. Ulaşmak istediğim bir gol hedefim yok, tek hedefim Altay'ı Süper Lig'e çıkarmak" şeklinde konuştu.

Şampiyon olacaklarına inancının çok yüksek olduğunu ifade eden Portekizli forvet, "Süper Lig şansımızı oran olarak soracak olursanız, yüzde 200 olduğunu söyleyebilirim. Teknik direktör Osman Özköylü geldikten sonra iyi bir ivme yakaladık, daha iyi oynamaya başladık. Hocamız mentaliteyi değiştirdi. Özellikle topa sahip olmamız gerektiğini bir çok kez bize iletti ve bunun için çalışmalar yaptı. Osman Özköylü daha önce gelebilseydi belki de şu anda birinci sırada olabilirdik. Kendisiyle psikolojik olarak güzel bir toparlanma periyodu geçirdik. Maç maç düşünüp kazanarak devam edeceğiz" yorumu yaptı.

Altay taraftarına da seslenen tecrübeli golcü, "Büyük Altay taraftarından her zaman pozitif olmalarını istiyorum çünkü onların enerjisi bizimkiyle buluştuğu zaman bu takımın Süper Lig'e çıkmaması için hiçbir neden yok. Sonuna kadar olumlu olalım" dedi."FUTBOL TARAFTARLA OYNANIR " Koronavirüs salgını nedeniyle maçların seyircisiz oynanmasına çok üzüldüğünü belirten Marco Paixao, " Futbol taraftarlarla güzel olan bir oyun. Taraftar olmadan futbol olmuyor. Taraftarların statta bir şekilde olması lazım. Bir deplasmana giderken uçakta 300 kişiyle beraber kapalı bir alanda kalabiliyoruz. Statlar açık hava. Yüzde 50 kapasiteyle bazı yerlere gidip oturabiliyoruz. O yüzden taraftarlarımızın statta yerlerini almaları gerekiyor. Sadece Türkiye için değil bu tüm dünya bu şekilde biliyorum fakat bunun yapılabileceğini düşünüyorum. Çünkü taraftarlarımıza gerçekten ihtiyacımız var" diye konuştu."EREN VE KAZIM ÇOK ÇALIŞMALI"Altay altyapısında potasiyeli yüksek oyuncular olduğunu ifade eden Paixao, "Eren, Kazım ve diğer bir çok genç futbolcu potansiyele sahip futbolcular. Büyük potansiyele sahip olan Cenk zaten Olimpique Lyon 'la anlaşıp kulüpten ayrıldı, transfer yaptı ve bunu hak ediyordu. Kazım, Eren ve diğerleri de büyük potansiyeli sahaya yansıtmaları gerekiyor. Onlarla sürekli konuşuyorum, kendilerini geliştirmeleri gerektiğini anlatıyorum. Zihinsel olarak her zaman daha iyi nasıl olabilirim diye kendilerine sormaları gerekiyor. 1-2 sene sonra belki sahada olacaklar, kulüp olarak onları psikolojik olarak hazırlamamız gerekiyor" dedi."TÜRKİYE CENNET BİR VATAN"Türkiye'ye gelmeden önce çok farklı düşüncelerde olduğunu kaydeden Portekizli gol makinası, "Buraya gelmeden önce farklı bir çerçeve var. Ben gelmeden önce Türkiye'de Avrupai bir hayat yaşacağımı söyleselerdi inanmazdım. Geldikten sonra gördüğüm şey tamamen cennet. Burası cennet bir vatan. İnsanlar yardımsever, sempatik. Birbirlerine iyi davranan insanlar. Burada gerçekten mükemmel arkadaşlıklar kurdum" ifadelerine yer verdi. "JÜBİLEYİ DÜŞÜNMÜYORUM"İlerleyen yaşına rağmen gol atmayı sürdüren Marco Paixao, futbolu bırakmayı düşünmediğini söyledi. Deneyimli golcü, "Belki jübileyle ilgili bu soruyu 1-2 sene önce sorsaydınız zaman söyleyebilirdim ama şimdi buraya her geldiğim gün o kadar mutluyum ki vücudum bana el verdiği sürece ben futbol oynayacağım. Bıraktıktan sonra teknik direktörlük düşüncem yok" yorumu yaptı. Marco Paixao, Türkçe "Nasılsın, iyi misin? Bugün güneş var, mutluyum. Seni seviyorum" diye konuştu."BEBEK GECE UYUTMADI"

Geçen ekim ayı sonunda Enzo adında bir oğlu olan Marco Paixao, "Her insanın hayatındaki en güzel deneyimdir bir çocuğunun olması. Eve gittiğim zaman, onunla birlikte olduğum zaman o kadar mutlu oluyorum, o kadar eğleniyorum o kadar güzel zaman geçiriyorum ki ama tabii ki zorlukları da var mesela dün gece sadece 2 saat uyudum. Çok yorgunum" diyerek gülüşmelere neden oldu.