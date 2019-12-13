Spor amatör futbolcu, uyuşturucuya gol attı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Spor amatör futbolcu, uyuşturucuya gol attı - Son Dakika

Spor amatör futbolcu, uyuşturucuya gol attı

7 saat önce

SPOR Amatör futbolcu, uyuşturucuya gol attıAlparslan ÇINARANTALYA, (DHA) -AMATÖR ligde futbolcuyken arkadaş ortamında başladığı uyuşturucu, Anıl Atıcı'yı (28) yeşil sahalardan kopardı.

SPOR Amatör futbolcu, uyuşturucuya gol attı

Alparslan ÇINARANTALYA, (DHA) -

AMATÖR ligde futbolcuyken arkadaş ortamında başladığı uyuşturucu, Anıl Atıcı'yı (28) yeşil sahalardan kopardı. 5 yıl kullandığı uyuşturucudan 5 ayda kurtulmayı başaran Atıcı'nın hedefi yeşil sahalara yeniden dönmek.

İstanbul'da 5 yıl amatör olarak futbol oynayan Anıl Atıcı, İstanbul spor kadrosundayken yaşadığı sakatlığın ardından tedavi olup, askere gitti. Askerlik dönüşü arkadaş ortamında uyuşturucuyla tanışıp eroin bağımlısı olan Atıcı'nın hayatı son 5 yılda alt üst oldu. Atıcı, 2 kez özel hastanede tedavi olmak istedi ancak başarılı olamadı.

TEDAVİ OLDUĞU MERKEZDE TERAPİST OLDU

Atıcı, Antalya'nın Döşemealtı ilçesi Duacı Köyü'nde doktor çift Aynur ve Kazım Doğan'ın işlettiği Rehalife Rehabilitasyon Merkezi'ne başvurdu. Rehabilitasyon merkezinin orman içerisinde kurulu olması ve doğa yürüyüşünden çeşitli spor aktivitelerine kadar çok sayıda etkinliği bünyesinde barındırması ve uzmanların gözetimi altında tutulması sayesinde Atıcı, 5 ay gibi kısa sürede uyuşturucudan kurtuldu.

Kendisi gibi uyuşturucu madde bağımlısı akranlarıyla vakit geçiren ve detoks yaparak toksinleri vücudundan atan Atıcı, yeni gelen bağımlılara yardımcı olmak için merkezde terapist olarak işe alındı.

YENİDEN YEŞİL SAHALARA DÖNMEK İSTİYOR

Rehabilitasyon merkezinde hem eğlenip hem çalışan Atıcı, çok sevdiği futbol topuyla antrenmanlara da başladı. İşten artakalan zamanlarında idman yapan Anıl Atıcı'nın en büyük hayali ise yeniden yeşil sahalarda top koşturmak. Sağlığına kavuşmanın verdiği mutlulukla hayata yeniden başladığını söyleyen Atıcı, 'Kısa sürede tamamen kurtuldum. Zaman zaman para bulamıyordum uyuşturucu almak için. Çok zor günler geçirdim ama çok şükür hepsi geride kaldı. Şimdilerde tedavi oldum ve çalışıyorum, ancak hedefim yeniden futbolcu olmak diye konuştu.

Kardiyoloji uzmanı Dr. Aynur Doğan da rehabilitasyon merkezinin, yurt içi ve yurt dışından çok sayıda bağımlı tarafından tercih edildiğini söyledi. Asıl amaçlarının tedavi etmek, tedavi ederken de hayattan koparmamak olduğunu belirten Dr. Doğan, 'Burada hem sağlık personelimiz hem de uzman psikologlarımız tedaviye gelenlerle sürekli iç içe. Spor yapıyorlar, film, müzik, konser gibi etkinliklerin yanı sıra doğa yürüyüşlerine katılıyorlar. Anıl Atıcı da bize geldiğinde bağımlıydı, en son evredeydi. Beş ayda tedavi ettik ve artık bizimle birlikte çalışıyor dedi.

Spor amatör futbolcu, uyuşturucuya gol attı

DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 10:48 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İstanbul Havalimanı'nda 1,7 ton uyuşturucu yakalandı
Fenerbahçe'nin transfer listesi sızdı Döner tartışması sürerken Canan Karatay'a suç duyurusunda bulunuldu Brezilya'da polisten kaçan hırsızları esnaf çelme takarak yakaladı

Son Dakika Haberleri
17:47 Sultanahmet meydanında silahlı kavga 2 - Son Dakika
17:46 DHA YURT BÜLTENİ - 20 - Son Dakika
17:46 İstanbul-kedilere baktığı için hayvanseverin tehdit edilmesine 1 yıl 8 ay hapis cezası - Son Dakika
17:43 Ödüle hak kazanan Kıbrıslı öğrenciye sınır kapısında Rum engeli - Son Dakika
17:42 Ankara Kahve ve Çikolata Festivali başlıyor - Son Dakika
17:06 Edirne'de başı boş atlar trafiği karıştırdı - Son Dakika
15:59 Palu Ailesi'nin damadı çocuklarını koruma altına alan memurları ölümle tehdit etmiş - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2019 17:49:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Spor amatör futbolcu, uyuşturucuya gol attı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]