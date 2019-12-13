Spor amatör futbolcu, uyuşturucuya gol attı - Son Dakika

SPOR Amatör futbolcu, uyuşturucuya gol attı

Alparslan ÇINARANTALYA, (DHA) -

AMATÖR ligde futbolcuyken arkadaş ortamında başladığı uyuşturucu, Anıl Atıcı'yı (28) yeşil sahalardan kopardı. 5 yıl kullandığı uyuşturucudan 5 ayda kurtulmayı başaran Atıcı'nın hedefi yeşil sahalara yeniden dönmek.

İstanbul'da 5 yıl amatör olarak futbol oynayan Anıl Atıcı, İstanbul spor kadrosundayken yaşadığı sakatlığın ardından tedavi olup, askere gitti. Askerlik dönüşü arkadaş ortamında uyuşturucuyla tanışıp eroin bağımlısı olan Atıcı'nın hayatı son 5 yılda alt üst oldu. Atıcı, 2 kez özel hastanede tedavi olmak istedi ancak başarılı olamadı.

TEDAVİ OLDUĞU MERKEZDE TERAPİST OLDU

Atıcı, Antalya'nın Döşemealtı ilçesi Duacı Köyü'nde doktor çift Aynur ve Kazım Doğan'ın işlettiği Rehalife Rehabilitasyon Merkezi'ne başvurdu. Rehabilitasyon merkezinin orman içerisinde kurulu olması ve doğa yürüyüşünden çeşitli spor aktivitelerine kadar çok sayıda etkinliği bünyesinde barındırması ve uzmanların gözetimi altında tutulması sayesinde Atıcı, 5 ay gibi kısa sürede uyuşturucudan kurtuldu.

Kendisi gibi uyuşturucu madde bağımlısı akranlarıyla vakit geçiren ve detoks yaparak toksinleri vücudundan atan Atıcı, yeni gelen bağımlılara yardımcı olmak için merkezde terapist olarak işe alındı.

YENİDEN YEŞİL SAHALARA DÖNMEK İSTİYOR

Rehabilitasyon merkezinde hem eğlenip hem çalışan Atıcı, çok sevdiği futbol topuyla antrenmanlara da başladı. İşten artakalan zamanlarında idman yapan Anıl Atıcı'nın en büyük hayali ise yeniden yeşil sahalarda top koşturmak. Sağlığına kavuşmanın verdiği mutlulukla hayata yeniden başladığını söyleyen Atıcı, 'Kısa sürede tamamen kurtuldum. Zaman zaman para bulamıyordum uyuşturucu almak için. Çok zor günler geçirdim ama çok şükür hepsi geride kaldı. Şimdilerde tedavi oldum ve çalışıyorum, ancak hedefim yeniden futbolcu olmak diye konuştu.

Kardiyoloji uzmanı Dr. Aynur Doğan da rehabilitasyon merkezinin, yurt içi ve yurt dışından çok sayıda bağımlı tarafından tercih edildiğini söyledi. Asıl amaçlarının tedavi etmek, tedavi ederken de hayattan koparmamak olduğunu belirten Dr. Doğan, 'Burada hem sağlık personelimiz hem de uzman psikologlarımız tedaviye gelenlerle sürekli iç içe. Spor yapıyorlar, film, müzik, konser gibi etkinliklerin yanı sıra doğa yürüyüşlerine katılıyorlar. Anıl Atıcı da bize geldiğinde bağımlıydı, en son evredeydi. Beş ayda tedavi ettik ve artık bizimle birlikte çalışıyor dedi.