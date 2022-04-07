SPOR Amatör maçta iki takım futbolcuları kavga etti: 10 yaralı - Son Dakika
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SPOR Amatör maçta iki takım futbolcuları kavga etti: 10 yaralı

07.04.2022 18:47

Amatör maçta iki takım futbolcuları kavga etti: 10 yaralıSinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)-KARADENİZ Ereğli ilçesinde oynanan amatör lig maçının bitiş düdüğü ile birlikte iki takım futbolcuları tekme tokat kavga etti.

Amatör maçta iki takım futbolcuları kavga etti: 10 yaralı

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)-

KARADENİZ Ereğli ilçesinde oynanan amatör lig maçının bitiş düdüğü ile birlikte iki takım futbolcuları tekme tokat kavga etti. Takviye polis ekiplerinin müdahalesiyle sonlandırılan kavgada 2 kişi hastaneye kaldırılırken, 8 sporcu ise olay yerine gelen ambulansta tedavi gördü.

Ereğli 1. Amatör Küme B Grubu'nda mücadele eden Balıspor, grubun lideri Kandilli Belediyespor'u ağırladı. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi. İkinci yarıda 2 futbolcusu kırmızı kart gören Kandilli Belediyespor, karşılaşmayı da 2-0 kaybetti. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte saha bir anda karıştı. Kandilli Belediyesporlu futbolcular ile Balısporlu futbolcular arasında kavga çıktı. Tekme ve yumruklarla birbirlerine saldıran futbolcuları ayırmakta güçlük çekilince polis takviyesi istendi. Sahaya giren polis ekipleri kavga eden sporcu ve yöneticileri biber gazı sıkarak ayırmaya çalıştı. Uzun süren arbedenin ardından oyuncuların sahadan çıkarılması ile kavga sona erdi. Kavgada Balısporlu yaklaşık 10 oyuncu yaralandı. 8 futbolcu olay yerine gelen sağlık ekibi tarafından ayakta tedavi görürken, futbolculardan Mete Yağız ve Furkan Turan ise hastanede tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SPOR Amatör maçta iki takım futbolcuları kavga etti: 10 yaralı
SPOR Amatör maçta iki takım futbolcuları kavga etti: 10 yaralı
SPOR Amatör maçta iki takım futbolcuları kavga etti: 10 yaralı

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Amatör maçta iki takım futbolcuları kavga etti: 10 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: SPOR Amatör maçta iki takım futbolcuları kavga etti: 10 yaralı - Son Dakika
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