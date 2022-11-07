SPOR Amatör maçta tartışan taraftarları polis sakinleştirip, 'üçlü' çektirdi - Son Dakika
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SPOR Amatör maçta tartışan taraftarları polis sakinleştirip, 'üçlü' çektirdi

07.11.2022 19:37

SPOR Amatör maçta tartışan taraftarları polis sakinleştirip, 'üçlü' çektirdiTekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ,(DHA) - Elazığ'da, amatör lig maçında taraftarlar arasında çıkan tartışmayı yatıştıran trafik polisi, ardından 'üçlü' çektirdi.

SPOR Amatör maçta tartışan taraftarları polis sakinleştirip, 'üçlü' çektirdi

Tekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ,(DHA) - Elazığ'da, amatör lig maçında taraftarlar arasında çıkan tartışmayı yatıştıran trafik polisi, ardından 'üçlü' çektirdi. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen bu anlar, sosyal medyada ilgi gördü. Elazığ'da 1'inci Amatör Lig'de mücadele eden Hicret Gençlik Spor ile Sanayi Sitesi Spor, 5'inci haftada karşı karşıya geldi. Mücadele, Hicret Gençlik Spor'un 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı. Maç sırasında tribünde taraftarlar arasında kısa süreli tartışma yaşandı. Maçta görevli polis memurları, araya girerek taraftarları sakinleştirdi. Tartışmanın ardından trafik polisinin taraftarlara 'üçlü' çektirmesi, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Bu anlar, sosyal medyada paylaşılınca çok sayıda beğeni aldı. (DHA)

Kaynak: DHA
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Elazığ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel SPOR Amatör maçta tartışan taraftarları polis sakinleştirip, 'üçlü' çektirdi - Son Dakika

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