Son Dakika Haberleri: Spor aminu umar hedefimiz 3 puan
Son Dakika Güncel Spor aminu umar hedefimiz 3 puan - Son Dakika

Spor aminu umar hedefimiz 3 puan

6 saat önce

SPOR Aminu Umar Hedefimiz 3 puanMehmet Can PEÇE RİZE (DHA) - Çaykur Rizespor'un deneyimli orta saha oyuncu Aminu Umar, ??Kayserispor karşısında hedefimiz 3 puan dedi.

SPOR Aminu Umar Hedefimiz 3 puan

Mehmet Can PEÇE RİZE (DHA) - Çaykur Rizespor'un deneyimli orta saha oyuncu Aminu Umar, ?? Kayserispor karşısında hedefimiz 3 puan dedi.

Çaykur Rizesporlu Aminu Umar, haftayı 3 puanla kapattıkları için mutlu olduklarını belirterek, bu hafta karşılaşacakları İstikbal Mobilya Kayserispor karşısında da 3 puan hedeflediklerini söyledi. Umar, Onların zor durumda olduğunu biz de duyduk. Oyuncu olarak bu tür takımların durumuna üzülüyorum. Çünkü her takımın başına gelebilecek bir şey. Ama açıkçası beni kişisel olarak çok fazla ilgilendirmiyor. Tabii ki üzülüyorsunuz. Ama biz oraya kazanmak için gideceğiz. Öncelikli olarak kendi işimizi yapmaya gideceğiz. Bizim için önemli olan orada 3 puanı almaktır. Biz Çaykur Rizespor için mücadele ediyorsak sonuçta bir şeyler kazanmak için burada varız. O yüzden biz rakibin durumundan ziyade oraya tamamen kendi işimizi yapmaya gidiyoruz?? dedi.

Spor aminu umar hedefimiz 3 puan

Çaykur Rizespor, Aminu Umar, Çaykur, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 07:04 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Buckingham Sarayı'nda verilen resepsiyona katıldı
"MEB protokolünde ayrımcılık" haberine Bakanlık'tan yanıt: Protokolün kapsamı genişletildi ABD Temsilciler Meclisi, Trump hakkındaki azil raporunu açıkladı İstanbul'un yanı başındaki Kırklareli ve Edirne'de kar yağışı başladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2019 01:46:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Spor aminu umar hedefimiz 3 puan
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]