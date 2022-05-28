SPOR Ankara'da 'Avrupa Günü Tenis Turnuvası' - Son Dakika
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SPOR Ankara'da 'Avrupa Günü Tenis Turnuvası'

28.05.2022 17:22

Ankara'da 'Avrupa Günü Tenis Turnuvası'VIDEO YOKNursima ÖZONUR-Celal ATALAY/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da, '9 Mayıs Avrupa Günü' nedeniyle Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği (AB) Başkanlığı, Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) ve Ankara Tenis Kulübü (ATK) iş birliğinde 'Avrupa Günü Tenis...

Ankara'da 'Avrupa Günü Tenis Turnuvası'

VIDEO YOK

Nursima ÖZONUR-Celal ATALAY/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da, '9 Mayıs Avrupa Günü' nedeniyle Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği (AB) Başkanlığı, Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) ve Ankara Tenis Kulübü (ATK) iş birliğinde 'Avrupa Günü Tenis Turnuvası' düzenlendi.

Ankara Tenis Kulübü'nde düzenlenen turnuvaya, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı ile başkentte bulunan büyükelçilikler ve uluslararası kuruluşların temsilcileri katıldı. Gün boyu devam eden turnuvada, Bakan Yardımcısı Kaymakcı da tenis oynadı. Turnuvada dereceye girenlere Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Kaymakcı ile ATK Başkanı Zeynep Göle Benli tarafından kupa ve sertifika verildi. Turnuvanın sonunda pasta kesilerek Avrupa Günü kutlandı. (DHA)

SPOR Ankara'da 'Avrupa Günü Tenis Turnuvası'
SPOR Ankara'da 'Avrupa Günü Tenis Turnuvası'
SPOR Ankara'da 'Avrupa Günü Tenis Turnuvası'
SPOR Ankara'da 'Avrupa Günü Tenis Turnuvası'

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Kaynak: DHA

Avrupa Birliği, Avrupa Günü, Ankara, Tenis, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel SPOR Ankara'da 'Avrupa Günü Tenis Turnuvası' - Son Dakika


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SON DAKİKA: SPOR Ankara'da 'Avrupa Günü Tenis Turnuvası' - Son Dakika
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