SPOR Ankaragücü Basın Sözcüsü Aytekin: İstemediğimiz bir sonuç oldu, camiamızdan özür diliyoruz - Son Dakika
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SPOR Ankaragücü Basın Sözcüsü Aytekin: İstemediğimiz bir sonuç oldu, camiamızdan özür diliyoruz

17.10.2022 23:58

Ankaragücü Basın Sözcüsü Aytekin: İstemediğimiz bir sonuç oldu, camiamızdan özür diliyoruzAlper ŞAŞMAZ / ANKARA, (DHA) - MKE Ankaragücü Basın Sözcüsü Hüseyin Aytekin, 'Fenerbahçe'ye karşı yakaladığını atman gerekiyor.

Ankaragücü Basın Sözcüsü Aytekin: İstemediğimiz bir sonuç oldu, camiamızdan özür diliyoruz

Alper ŞAŞMAZ/ ANKARA, (DHA) - MKE Ankaragücü Basın Sözcüsü Hüseyin Aytekin, 'Fenerbahçe'ye karşı yakaladığını atman gerekiyor. İstemediğimiz bir skor oldu. Camiamızdan özür diliyoruz. İnşallah bundan sonraki maçlarda Ankaragücü hak ettiği puanları toplayacak' dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 10'uncu hafta mücadelesinde MKE Ankaragücü, sahasında konuk ettiği Fenerbahçe'ye 3-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından MKE Ankaragücü Basın Sözcüsü Hüseyin Aytekin, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

'FENERBAHÇE'YE KARŞI HATA YAPMA LÜKSÜ YOK'

Erken yedikleri gol yüzünden oyun planlarının bozulduğunu ifade eden Aytekin, 'Daha sonra bireysel hatadan yediğimiz bir gol var. Fenerbahçe'ye karşı hata yapma lüksü yok. Maalesef bireysel hatalar ve gol yollarında kaçırdığımız pozisyonlar var. Onları da değerlendiremeyince mağlubiyetle ayrıldık. Bu hafta bir taraftarımızı kaybettik, ülkemiz çok kötü bir facia yaşadı, başkanımız yeğenini kaybetti, maça katılamadı. Hepsine Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diliyorum' dedi.

"MAÇ DOSTLUK ÇERÇEVESİNDE GEÇTİ"

Önlerindeki Giresunspor maçına hazırlanacaklarını kaydeden Aytekin, 'Ankaragücü inşallah hak ettiği yere gelecek. Buraya gelen 20 binin üzerindeki taraftarımıza teşekkür ediyorum. Sıkıntısız bir maç oldu, dostluk çerçevesinde geçti. Fenerbahçe taraftarları da buradaydı, bu futbolun güzelliği. Deplasmanın seyircilere açık olması gerektiğini her zaman söylüyoruz. Onları misafir ettik. Fenerbahçe'ye karşı yakaladığını atman gerekiyor. İstemediğimiz bir skor oldu. Camiamızdan özür diliyoruz. İnşallah bundan sonraki maçlarda Ankaragücü hak ettiği puanları toplayacak' dedi.

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Ankaragücü Basın Sözcüsü Aytekin: 'Kaçırdığımız pozisyonları değerlendiremeyince mağlubiyetle ayrıldık' Ankaragücü Basın Sözcüsü Aytekin: 'Kaçırdığımız pozisyonları değerlendiremeyince mağlubiyetle ayrıldık' Jorge Jesus: 'Benim için önemli olan oyuncuları hem bireysel hem de kolektif olarak geliştirmek' Jorge Jesus: 'Benim için önemli olan oyuncuları hem bireysel hem de kolektif olarak geliştirmek' Fenerbahçe başkentten 3 puanla döndü, yenilmezlik serisini sürdürdü Fenerbahçe başkentten 3 puanla döndü, yenilmezlik serisini sürdürdü
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel SPOR Ankaragücü Basın Sözcüsü Aytekin: İstemediğimiz bir sonuç oldu, camiamızdan özür diliyoruz - Son Dakika

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