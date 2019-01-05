Son Dakika Haberleri: Spor Ankaragücü'nde Erdem ve Kenan Takımla Çalıştı

Spor Ankaragücü'nde Erdem ve Kenan Takımla Çalıştı

1 saat önce

Spor Ankaragücü'nde Erdem ve Kenan takımla çalıştıVIDEO YOKSakatlığı süren Yalçın Ayhan ile hasta olan Moustafa El Kabir ve Bifouma idmana katılmadıOlgucan KALKAN - Ali DANAŞ ANTALYA,(DHA)Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarı hazırlıklarına Antalya'nın Belek bölgesinde devam eden Ankaragücü, günün...

Spor Ankaragücü'nde Erdem ve Kenan Takımla Çalıştı, System.String[]
Spor Ankaragücü'nde Erdem ve Kenan takımla çalıştı

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Sakatlığı süren Yalçın Ayhan ile hasta olan Moustafa El Kabir ve Bifouma idmana katılmadı

Olgucan KALKAN - Ali DANAŞ ANTALYA,(DHA)

Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarı hazırlıklarına Antalya'nın Belek bölgesinde devam eden Ankaragücü, günün ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Teknik direktör Bayram Bektaş yönetimindeki antrenman ısınma koşularıyla başladı. Futbolcular daha sonra dar alanda pas ağırlıklı çalışmalar yaptı. Sarı-Lacivertli ekipte sakatlıklarını atlatan Erdem Özgenç ve Kenan Özer takımla birlikte çalışmalara başladı. Sakatlığı devam eden Yalçın Ayhan ile hasta olan Moustafa El Kabir ve Thievy Bifouma ise idmanda yer almadı.

Akşam saatlerinde yapacağını antrenmanla günü tamamlayacak olan Başkent ekibi, yarını da izinli geçirecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 10:55 Kaynak: DHA

El Kabir, Yalçın Ayhan, Ankaragücü, Spor
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