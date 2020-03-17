SPOR Ankaragücü'nden 'koronavirüs'e karşı 14 altın kural - Son Dakika

SPOR Ankaragücü'nden 'koronavirüs'e karşı 14 altın kural

ANKARA,(DHA) - Koronavirüs vakasının ardından Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, virüsten korunmak için alınması gereken önlemlerle ilgili sosyal medyada video yayınladı. Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüsten korunmanın 14 kuralına ilişkin destek videosunda sarı lacivertli ekibin futbolcuları, koronavirüse karşı uyulması gereken 14 kuralı anlattı.

Sarı-lacivertli futbolcuların, videoda anlattıkları kurallar şöyle:

Korcan Çelikay: Ellerinizi sık sık en az 20 saniye boyunca ovalayarak yıkayın. Hiçbir kişisel eşyanızı ortak kullanmayın. Bol su tüketin, dengeli beslenin ve uyku düzeninize dikkat edin.

Daniel Lukasik: Merhaba, soğuk algınlığı belirtileri gösteren kişilerle aranıza en az 3-4 adım mesafe koyun. Ellerinizle, gözlerinize, ağzınıza ve burnunuza dokunmayın.

Saba Lobjanidze: Ateş, öksürük, nefes darlığı gibi şikayetleriniz varsa, maske takarak bir sağlık kuruluşuna başvurun.

İlhan Parlak: Öksürme ve hapşırma arasında ağız ve burnunuzu tek kullanımlık mendille kapatın. Mendil yoksa dirseğin iç kısmını kullanın. Bulunduğunuz ortamları sık sık havalandırın. Yaşlılar ve kronik hastalarla temas etmeyin. Maske takmadan dışarı çıkmayın.

Ricardo Friedrich: Yurtdışı seyahatlerinizi iptal edin ya da erteleyin eğer yurt dışına çıktıysanız dönüşte ilk 14 günü evinizde geçirin.

Cebrail Karayel: Tokalaşma, sarılma gibi yakın temaslardan kaçının. Kapı kolları, armatürler, lavabolar gibi sık kullandığınız yüzeyleri deterjanla her gün temizleyin.