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Spor ankaragücü olağanüstü genel kurulunda kavga

6 saat önce

Ankaragücü olağanüstü genel kurulunda kavgaERCAN ATA - NESRİN AYDIN YALDIZ ANKARA,(DHA) ' Ankaragücü'nde gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulda kavga çıktı.

Ankaragücü olağanüstü genel kurulunda kavga

ERCAN ATA - NESRİN AYDIN YALDIZ ANKARA,(DHA) ' Ankaragücü'nde gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulda kavga çıktı. Delegelerden Ali İhsan Mutlu'nun mali raporlar hakkında söz almasının ardından eski başkan Mehmet Yiğiner tepki gösterdi ve olaylar çıktı. Ali İhsan Mutlu, 'Ankaragücü'nün borcu nasıl 240 milyon oldu' demesinin üstüne ortalık karıştı. Çıkan olayların ardından Ali İhsan Mutlu, darp edilerek salon dışına çıkarıldı. Olayların ardından daha başkanlığa adaylığını açıklayan Fatih Mert, 'Böyle terbiyesizlik olmaz. Başkan adayı değilim' diyerek salonu terk etti.

Çıkan olayların ardından eski başbakan yardımcısı Emrullah İşler'in de aday Fatih Mert'in listesinde olduğu belli oldu. Fatih Mert'in salonu terk etmesinin ardından İşler de Fatih Mert ile görüşme üzere Ankaragücü taraftar grubu Gecekondu'nun derneğine gitti.

Spor ankaragücü olağanüstü genel kurulunda kavga

Ankaragücü, Ali ihsan, kavga, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 03:15 Kaynak: DHA
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