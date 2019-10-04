Spor ankaragücü sportif direktörü adnan erkan: devre arasına iyi bir yerde girmek istiyoruz

Ankaragücü Sportif Direktörü Adnan Erkan: Devre arasına iyi bir yerde girmek istiyoruz

"Oyuncuların hepsi cevabı sahada veriyor"

"Transfer yasağı bizim için sürpriz oldu"

"Kupada gidebileceğimiz kadar gideceğiz"

İbrahim ALİOĞLU-Sezer AFŞAR/İSTANBUL, (DHA) - Ankaragücü Sportif Direktörü Adnan Erkan, "Kupada sadece bizi düşündüren, karşılaşmanın Ankara'da olmaması. Bu kadar uzak bir deplasman olması sadece beni üzdü. Genç ve deneyimli oyunculardan oluşan karma bir ekibimiz var. Bu kupayı o açıdan önemsiyoruz. Genç oyuncularımızın süre bulacağına inanıyorum. Ligdeki konumumuzu biliyorsunuz, iyi gidiyoruz. İyi de bir haftayı geride bıraktık. Önümüzdeki süreçte alabildiğimiz kadar puanlar alarak en azından devre arasına iyi bir yerde girmek istiyoruz" dedi.

Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü turunda, TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekibi Kırklarelispor ile eşleşen Ankaragücü'nde sportif direktör Adnan Erkan, kura çekimi sonrasında Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu. Ankaragücü'nün içinde bulunduğu transfer yasağını kaldırmak için büyük çaba sarf ettiklerini dile getiren Erkan, "Herkes her şeyi konuşabilir ama önemli olan Ankaragücü camiasının ne söylediğidir. Oyuncuların hepsi cevabı sahada veriyorlar. Zor şartlar altında da olsa iyi puanlar alıyoruz. Bu süreç içerisinde yönetimimiz ve başkanımız transfer yasağını da kaldırmak için büyük çaba içerisindeler. Transfer tahtasının da açılmasıyla beraber şartların daha eşit hale gelmesini temenni ediyoruz" şeklinde konuştu.

"TRANSFER YASAĞI BİZİM İÇİN SÜRPRİZ OLDU"

Transfer döneminde kulübe gelen transfer yasağının kendileri için büyük sürpriz olduğunu ifade eden Adnan Erkan, "Sezon başındaki iki aylık süreçte biz son gün, son dakikaya kadar bütün hazırlığımızı yaptık. Bütün oyuncularla ilgili çalışmalarımızı tamamladık. Bizim için kötü bir sürpriz oldu. O çalışmalarımızı güncelleyerek devre arasına iyi bir şekilde çıkabiliriz" dedi.

"KUPADA GİDEBİLECEĞİMİZ KADAR GİDECEĞİZ"

Ziraat Türkiye Kupası'nda ilerlemeyi hedeflediklerini vurgulayan Erkan şunları söyledi:

"Kupada gidebildiğimiz kadar gideceğiz. Bu turları geçmemiz gerekiyor. Ondan sonra rakiplerin ve bizim olduğumuz duruma göre kupa şekillenir. Ligde kalmanın hedeflerini yapıyoruz. Devre arasında yapacağımız çalışmalarla daha iyi noktalara gelebiliriz. Ankaragücü büyük bir camiadır, bu durumları atlatacağını düşünüyorum."