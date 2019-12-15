Spor antalya avrupa şampiyonu aleyna'ya coşkulu karşılama - Son Dakika
Son Dakika Güncel Spor antalya avrupa şampiyonu aleyna'ya coşkulu karşılama - Son Dakika

Spor antalya avrupa şampiyonu aleyna'ya coşkulu karşılama

6 saat önce

Avrupa şampiyonu Aleyna'ya coşkulu karşılamaHalterde Avrupa Şampiyonu olan Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Spor Kulübü sporcusu Aleyna Kaymaz'ı (15), havalimanında ailesi ve akrabaları karşıladı.

Avrupa şampiyonu Aleyna'ya coşkulu karşılama

Halterde Avrupa Şampiyonu olan Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Spor Kulübü sporcusu Aleyna Kaymaz'ı (15), havalimanında ailesi ve akrabaları karşıladı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Spor Kulübü sporcusu Aleyna Kaymaz, İsrail'in Eilat kentinde düzenlenen yıldızlar ve 15 yaş altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda büyük bir başarıya imza attı. Kaymaz, 15 yaş altı 81 kiloda koparmada 83, silkmede 103 kilo kaldırarak rekor kırdı. 3 ayrı kategoride Avrupa rekoru kıran Kaymaz, altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonluğuna ulaşmayı başardı.

'HEYECANLI VE GURURLUYUM'

İstanbul aktarmalı Antalya Havalimanı'na saat 11.00'de iniş yapan şampiyon sporcuyu, havalimanında babası Burhan Kaymaz, annesi Hatice Kaymaz, 2 yaşındaki kardeşi Esile ile akrabaları ve antrenörü Ekrem Celil karşıladı. Başarılı sporcu Aleyna Kaymaz, "Heyecanlı ve mutluyum. Gurur verici bir şey. Başardığım için mutluyum. Olimpiyatta da Türkiye'yi temsil etmek istiyorum" dedi.

BABASINI AĞLATTI

Baba Burhan Kaymaz, televizyon karşısında çok gururlandığını ve ağladığını belirterek, antrenörün emeğinin büyük olduğunu ifade etti.

Antrenör Ekrem Celil ise Aleyna'nın yetenekli bir sporcu olduğunu belirterek, "Toplamda 8 rekor kırdı. Bu işler sürekli emek ister. Aleyna daha iyi sporcu olacak. Vatanımıza, Antalyamıza hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Anne Hatice Kaymaz da kızına ve hocalarına teşekkür ederek, söyleyecek kelime bulamadığını ifade etti.

Spor antalya avrupa şampiyonu aleyna'ya coşkulu karşılama

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya, Avrupa, Kaymaz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 02:12 Kaynak: DHA
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