Son Dakika Haberleri: Spor Antalya Belediye Başkanı Türel ve Denizli'nin Kızı Lal, Mustafa Denizli İçin Hastanede

Spor Antalya Belediye Başkanı Türel ve Denizli'nin Kızı Lal, Mustafa Denizli İçin Hastanede

14 dakika önce

Spor Antalya Belediye Başkanı Türel ve Denizli'nin kızı Lal, Mustafa Denizli için hastanedeErtan KILIÇ - Ozan URAL İSTANBUL (DHA) - Kasımpaşa'nın Trabzonspor ile oynadığı ve 2-2 berabere kaldığı müsabakanın devre arasında tansiyonu düşen ve hastaneye kaldırılan Kasımpaşa Teknik Direktörü...

Spor Antalya Belediye Başkanı Türel ve Denizli'nin kızı Lal, Mustafa Denizli için hastanede

Ertan KILIÇ - Ozan URAL İSTANBUL (DHA) - Kasımpaşa'nın Trabzonspor ile oynadığı ve 2-2 berabere kaldığı müsabakanın devre arasında tansiyonu düşen ve hastaneye kaldırılan Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli'yi Antalya Belediye Başkanı Menderes Türel ve deneyimli çalıştırıcının kızı Lal Denizli ziyaret etti. Kontrol amaçlı hastaneye giden ve durumunun iyi olduğu öğrenilen Mustafa Denizli'nin kısa süre içerisinde taburcu edilmesi bekleniyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 10:22 Kaynak: DHA

Değerli Taş, Antalya, Denizli, Mustafa Denizli, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kayıp Olarak Aradığı Oğlunu, Otomobilinde Ölü Buldu Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli Hastaneye Kaldırıldı

Psikolojik Sorunlar Yaşayan İşletmeci, Restoranda İntihar Etti 11 Gün Sonra Venezuela'ya Dönen Muhalif Lider Guaido, Maduro'yu Hedef Aldı: Son Hatası Olur
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.3.2019 22:36:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Spor Antalya Belediye Başkanı Türel ve Denizli'nin Kızı Lal, Mustafa Denizli İçin Hastanede
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]