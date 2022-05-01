SPOR Antalya'da Trabzonspor taraftarları şampiyonluğu kutladı - Son Dakika

SPOR Antalya'da Trabzonspor taraftarları şampiyonluğu kutladı

Adem AKALAN/ANTALYA,(DHA)- Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de 38 yıl aradan sonra şampiyon olurken, Antalya'da yaşayan bordo-mavili taraftarlar şampiyonluğu horon teperek ve meşaleler yakarak kutladı.

Süper Lig'in 35'inci haftasında sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor, 38 yıl aradan sonra şampiyonluk ipini göğüsledi. Şampiyonluk mücadelesini şehrin birçok noktasında ve Antalya Trabzonlular Derneği'nde izleyen bordo-mavili taraftarlar, maçın son düdüğünün çalınmasıyla şampiyonluk coşkusunu yaşamaya başladı. Taraftarlar Trabzon'da maçın sona ermesiyle ellerine aldıkları bayraklarla sokağa çıkarken, bazı minik taraftarlarda babalarının omzunda şampiyonluk sevincini yaşadı. Bordo-mavili taraftarlar, mücadelenin ardından meşaleler yakıp, horon teptikten sonra araçlarıyla şehirde konvoy gerçekleştirdi.