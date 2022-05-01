SPOR Antalya'da Trabzonspor taraftarları şampiyonluğu kutladı - Son Dakika
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SPOR Antalya'da Trabzonspor taraftarları şampiyonluğu kutladı

01.05.2022 06:57

SPOR Antalya'da Trabzonspor taraftarları şampiyonluğu kutladıAdem AKALAN/ANTALYA,(DHA)- Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de 38 yıl aradan sonra şampiyon olurken, Antalya'da yaşayan bordo-mavili taraftarlar şampiyonluğu horon teperek ve meşaleler yakarak kutladı.

SPOR Antalya'da Trabzonspor taraftarları şampiyonluğu kutladı

Adem AKALAN/ANTALYA,(DHA)- Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de 38 yıl aradan sonra şampiyon olurken, Antalya'da yaşayan bordo-mavili taraftarlar şampiyonluğu horon teperek ve meşaleler yakarak kutladı.

Süper Lig'in 35'inci haftasında sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor, 38 yıl aradan sonra şampiyonluk ipini göğüsledi. Şampiyonluk mücadelesini şehrin birçok noktasında ve Antalya Trabzonlular Derneği'nde izleyen bordo-mavili taraftarlar, maçın son düdüğünün çalınmasıyla şampiyonluk coşkusunu yaşamaya başladı. Taraftarlar Trabzon'da maçın sona ermesiyle ellerine aldıkları bayraklarla sokağa çıkarken, bazı minik taraftarlarda babalarının omzunda şampiyonluk sevincini yaşadı. Bordo-mavili taraftarlar, mücadelenin ardından meşaleler yakıp, horon teptikten sonra araçlarıyla şehirde konvoy gerçekleştirdi.

SPOR Antalya'da Trabzonspor taraftarları şampiyonluğu kutladı
SPOR Antalya'da Trabzonspor taraftarları şampiyonluğu kutladı
SPOR Antalya'da Trabzonspor taraftarları şampiyonluğu kutladı
SPOR Antalya'da Trabzonspor taraftarları şampiyonluğu kutladı

YORUMLAR
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Spor Toto Süper Lig, Trabzonspor, Şampiyon, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Antalya'da Trabzonspor taraftarları şampiyonluğu kutladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: SPOR Antalya'da Trabzonspor taraftarları şampiyonluğu kutladı - Son Dakika
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